GE rimbalza a Wall Street | il ceo compra titoli per 2 milioni

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 16 agosto 2019) Secondo il whistleblower del caso Madoff, che sostiene di avere scoperto una frode da 38 miliardi di dollari, GE potrebbe ricorrere prima o poi alla proceduta per bancarotta. L'azienda ha definito false le accuse

