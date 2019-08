Gazzetta dello Sport | ' Chiesa si aspettava che Juve si muovesse su di lui con più forza'

Gazzetta dello Sport : 'Juventus interessata anche a Miranda del Barcellona' : La Juventus continua la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica e quella atletica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano: le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra confermano un clamoroso stop per quanto riguarda lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che non avrebbe apprezzato le richieste ...

Juventus : secondo la Gazzetta dello Sport Icardi vuole solo i bianconeri : La Juventus prosegue il suo lavoro sulla parte tattica, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato. I bianconeri saranno i primi a giocare sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Nonostante luglio sia stato un mese molto ricco dal punto di vista degli arrivi (Ramsey, Rabiot, ...

Cessione Sampdoria - Gazzetta dello Sport : “Ballano 10 milioni fra Ferrero e gruppo Vialli” : Uno dei temi caldi di questo periodo, tra i pochi che esulano dal calciomercato, è quello relativo alla Cessione della Sampdoria. La trattativa va avanti da mesi, tra avvicinamenti, smentite, rialzi sul prezzo, confessioni e chi più ne ha più ne metta. Il gruppo Vialli è quello che più si è avvicinato ad acquisire la società blucerchiata, ma ‘balla’ qualcosa tra domanda e offerta. Cessione Sampdoria, la confessione di Ferrero: ...

Gazzetta dello Sport : “Il nuovo Milan di Giampaolo con Duarte e Leao” : Arrivo a Milano, visite e firma: questa, in sintesi, dovrebbe essere la giornata di Leo Duarte e Rafael Leao, i due nuovi acquisti del Milan. Un difensore ed un attaccante, papabili titolari nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. Proprio in quest’ottica, la Gazzetta dello Sport odierna ha inserito i due calciatori nella formazione del neo tecnico rossonero all’interno del suo consueto 4-3-1-2: Donnarumma; Calabria, ...

La Nazionale italiana degli svincolati : l’interessante 11 proposto da Gazzetta dello Sport [NOMI E GALLERY] : Oggi, per i calciatori che non hanno ancora firmato, è il giorno della scadenza dei contratti. C’è chi firmerà con qualche altra squadra a parametro zero, chi invece rimarrà libero, per poco o tanto a seconda delle richieste che riceverà. Questi ultimi, quindi, da domani si possono definire svincolati. Ce ne sono tanti, anche italiani. Per questo la Gazzetta dello Sport si è dilettata in un’interessante 11 tutto azzurro: la ...

Gazzetta dello Sport : sarà Rabiot il primo regalo della Juventus a Maurizio Sarri : E' tempo di calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma. E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il ...