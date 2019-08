Gallipoli | “il buttafuori di un lido ci ha detto | voi froci e le vostre amiche trans

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Ma perché voie lenon ve ne andate nei posti vostri?”. Così ildel locale di un famosodisi è rivolto la sera del 15 agosto a un gruppo di undici amici, omosessuali e, che trascorrevano la serata nello stabilimento balneare e lo hanno raccontato sui social. Il fatto è accaduto il giorno prima del Salento&Puglia Pride. A denunciarlo su Facebook è stato Fernando Mitrugno, uno dei ragazzi destinatari degli insulti, che si è rivolto poi anche all’Arcigay. La frase sarebbe stata pronunciata quando il gruppo è intervenuto in difesa di una ragazzaessuale che stava girando un video con il suo cellulare per una diretta Facebook e che sarebbe stata presa per un braccio e trascinata per le scale per essere allontanata dal. “Questo gesto è vergognoso”, si legge nei commenti. Altri si richiamano ...

_redhairr : Oggi c'é il pride a Gallipoli e ci sarei tanto voluta andare ma non avevo passaggio:( - Ilikepuglia : Omofobia a Gallipoli, il buttafuori di un lido: 'Perché voi froci e trans non andate nei vostri posti?'… - infoitestero : Gallipoli, omofobia alla vigilia del Pride. Il buttafuori di un lido: 'Perché voi froci e trans non andate nei vost… -