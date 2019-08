Funerali Nadia Toffa | il ricordo della nipote Alice | Trovava sempre tempo per me

I Funerali di Nadia Toffa a Brescia : «La sua è stata vita sino all’ultimo respiro» : L'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaL'ultimo saluto a Nadia ToffaLa madre Margherita, il padre, la famiglia, i colleghi de Le Iene – Matteo Viviani, Pablo ...

Nadia Toffa - don Patriciello ai Funerali : «Dalla parte dei deboli - aveva fame di giustizia» : Si sono celebrati i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori hanno salutato la conduttrice tv per l'ultima volta. A officiare la...

La nipote di Nadia Toffa ai Funerali : "Zia chiedeva sempre di sorridere alla vita - io lo farò per lei : “Zia Nadia chiedeva sempre di sorridere alla vita, io lo farò per lei”, queste le commosse parole della nipote di Nadia Toffa nel giorno dei funerali. La conduttrice, prematuramente scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stata salutata da centinaia di persone presso il Duomo di Brescia.La nipote della presentatrice de Le Iene ha detto: “Non voglio ricordare la ‘Iena’ che tutti ...

Nadia Toffa morta - il ricordo della nipote ai Funerali : “Avrei voluto godere di più del tuo amore - mi dicevi sempre di sorridere alla vita” – FOTO : Il grande applauso delle migliaia di persone presenti ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara bianca con il feretro di Nadia Toffa. In moltissimi infatti, si sono radunati nella piazza della cattedrale di Brescia per dare l’ultimo saluto alla conduttrice de Le Iene scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A celebrare i funerali è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, comune della ...

Nadia Toffa - malori durante la celebrazione dei Funerali : Si chiama Don Maurizio Patriciello il parroco che ha celebrato il funerale di Nadia Toffa . Non è uno sconosciuto, è in prete che la Iena conosceva bene: conosciuto tristemente nella Terra dei Fuochi. “Nadia ha avuto fame e sete di giustizia dove ci sono i più bistrattati, nella terra dei fuochi. Nadia era dalla parte dei più deboli. Nadia, tu sei stata amata perché hai amato la verità e hai fatto del tuo lavoro una missione, come dovremmo fare ...

Nadia Toffa - i Funerali a Brescia : «Onore al suo indomito coraggio» : Si sono celebrati i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori hanno salutato la conduttrice tv per l'ultima volta. A officiare la...

Nadia Toffa - terminati i Funerali in diretta al Duomo di Brescia. Don Patriciello : «Sei stata autentica e coraggiosa - e la gente l'ha capito» : I funerali di Nadia Toffa, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, si stanno svolgendo dalle 10.30 di oggi 16 agosto nel Duomo di Brescia. I funerali sono stati trasmessi in...

Funerali Nadia Toffa/ Diretta streaming video : "Ora vieni a dirci cosa è il Paradiso" : Funerali Nadia Toffa Diretta streaming video: arriva feretro al Duomo di Brescia. La messa di don Maurizio Patriciello: "vieni a dirci cosa è il Paradiso".

Nadia Toffa - i Funerali a Brescia : «Onore al suo indomito coraggio» Diretta : Si celebrano i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori della conduttrice tv la salutano per l'ultima volta. A officiare il parroco...

Il giorno dei Funerali di Nadia Toffa : Un lungo applauso e poi il silenzio rispettoso. Così alle 10 e 25 piazza del Duomo di Brescia ha accolto il feretro di Nadia Toffa all'ingresso in cattedrale. Da tutta Italia sono arrivati a Brescia per salutare la conduttrice scomparsa martedì, stroncata da un cancro a 40 anni. Tra migliaia di persone comuni anche tanti colleghi della Tv de Le Iene e dei programmi Mediaset. Le parole di Padre Maurizio Praticiello Il feretro è ...

Folla ai Funerali di Nadia Toffa a Brescia - don Patriciello : "Amata e odiata - ma era dalla parte dei deboli" : Tanta gente nella cattedrale per l'ultimo saluto, dopo la camera ardente nel teatro Santa Chiara della città dove era nata la conduttrice, morta martedì per un tumore