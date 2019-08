FUNERALE NADIA TOFFA Video | lacrime e applausi per l' ultimo saluto alla

FUNERALE NADIA Toffa - l’ultimo saluto alla conduttrice de Le Iene : ‘Ha avuto fame di giustizia’ : Venerdì 16 agosto una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Nadia Toffa . Sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare nel Duomo di Brescia ai funerali della conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto dopo la sua coraggiosa lotta contro un male incurabile. In chiesa praticamente tutti i colleghi del programma di Italia 1. Prima dell’inizio dei funerali l’ideatore de Le Iene e autore tv Davide Parenti ha ...

FUNERALE NADIA Toffa : ‘Ha avuto fame di giustizia’ : Venerdì 16 agosto una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Nadia Toffa . Sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare nel Duomo di Brescia ai funerali della conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto dopo la sua coraggiosa lotta contro un male incurabile. In chiesa praticamente tutti i colleghi del programma di Italia 1. Prima dell’inizio dei funerali l’ideatore de Le Iene e autore tv Davide Parenti ha ...

Nadia Toffa - l’ultima cosa che le Iene fanno per lei. Succede durante il FUNERALE : Sono state centinaia le persone che hanno voluto salutare Nadia Toffa. Anche ieri, nel giorno di Ferragosto, la processione non si è interrotta. La camera ardente nel teatro Santa Chiara è rimasta aperta costantemente, per permettere a tutti di entrare: ed è qui a Brescia, la città in cui Nadia Toffa è nata e viveva, che oggi alle 10.30 si terranno i funerali nella Cattedrale. A officiare la messa ci sarà anche padre Maurizio Patriciello, ...