Fuga di gas da distributore | zona evacuata e traffico bloccato nei pressi di Sulmona

Paura a Bibione - boato e Fuga di gas nella notte : esplodono 4 appartamenti - 3 bimbi feriti : Una palazzina di due piani è esplosa a Bibione: Paura tra i residenti della zona per il boato della deflagrazione, avvertito a chilometri di distanza. A causare l'incidente forse una fuga di gas. feriti tre bimbi tedeschi in vacanza con la famiglia, ma non sarebbero in pericolo di vita. Vigili del fuoco ancora sul posto.Continua a leggere

Londra - esplode condominio per una Fuga di gas : 4 feriti. Le foto choc della casa sventrata : I fatti questa mattina intorno alle 7.30 (ora locale) nella zona di Earlsfield. Almeno quattro persone sono state portate in ospedale.Continua a leggere

Elba - esplode palazzina per una Fuga di gas. FOTO : Elba, esplode palazzina per una fuga di gas. FOTO Un 68enne ha perso la vita nella deflagrazione dell’edificio di due piani a Portoferraio . Dalle macerie sono state estratte vive tre persone, mentre una donna, moglie della vittima, è ancora dispersa e i vigili del fuoco sono al lavoro per ritrovarla Parole ...

Elba - esplode palazzina per Fuga di gas : un morto : Elba, esplode palazzina per fuga di gas: un morto Il corpo della vittima recuperato sotto le macerie, tre persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco. I pompieri ora stanno operando, alla ricerca di una quinta persona, con le unità cinofile e le squadre specializzate per questi casi Parole chiave: ...

Elba - esplode palazzina per Fuga di gas : si cerca un disperso : Elba, esplode palazzina per fuga di gas: si cerca un disperso Tre persone sono state estratte vive e una quarta è stata individuata dai vigili del fuoco. I pompieri ora stanno operando, alla ricerca di una quinta persona, con le unità cinofile e le squadre specializzate per questi casi Parole chiave: ...

Elba - esplode palazzina per Fuga di gas : si cercano due dispersi : Elba, esplode palazzina per fuga di gas: si cercano due dispersi Tre persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco, che ora stanno operando con le unità cinofile e le squadre specializzate per la ricerca tra le macerie. Secondo una prima ricostruzione a originare la deflagrazione sarebbe stata una ...

Attacco con gas lacrimogeni nella metro di Londra : due in Fuga : Come riferiscono le forze dell'ordine inglesi nella stazione della metro londinese di Oxford Circus sono stati diffusi...

GAS NELLA METRO DI LONDRA/ Due uomini in Fuga : Polizia gli dà la caccia : Gas NELLA METRO di LONDRA: la Polizia dà la caccia a due uomini in fuga. Diverse persone intossicate dopo sospetto attacco a base di lacrimogeni.

Londra - attacco con gas lacrimogeni in metropolitana : caccia a due uomini in Fuga : C'è stato un attacco con gas lacrimogeni nella metropolitana di Londra, all'altezza della stazione di Oxford Circus. Diversi passeggeri sono stati trattati dai paramedici, riferisce la stampa britannica, perché avevano colpi di tosse e mancanza di respiro. La polizia londinese è a caccia di due uomi

Uomini e Donne - Fuga di gas ed esplosione : come stanno Carmine e Anna? : Una fuga di gas e una violenta esplosione hanno distrutto la villetta in cui abitavano Anna e Carmine, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia, che si era conosciuta negli studi dello show di Maria De Filippi, si trova ora ricoverata in ospedale. Lo scoppio, che ha letteralmente fatto saltare in aria la casa, sarebbe stato causato, secondo i primi rilievi, da una fuga di gas. L’incidente ha causato ustioni e ferite ad ...

Vienna - crolla una palazzina a causa di una Fuga di gas - 14 feriti - quattro sono gravi : Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi: 14 persone sono state estratte per fortuna ancora vive dalle macerie, quattro di queste però hanno riportato gravi ferite.Continua a leggere

Vienna - crolla una palazzina a causa di una Fuga di gas - 14 feriti - quattro sono gravi : Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi: 14 persone sono state estratte per fortuna ancora vive dalle macerie, quattro di queste però hanno riportato gravi ferite.Continua a leggere

A Vienna un palazzo è parzialmente crollato probabilmente a causa di una Fuga di gas - sei persone sono state ferite : Un palazzo nel centro di Vienna, in Austria, è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas. La polizia austriaca ha confermato la notizia, dicendo che c’è stata un’esplosione e che ci sono almeno 6 persone ferite: due

Esplosione in villetta nell’Avellinese : Fuga di gas e incendio - 2 feriti : Esplosione questa mattina, intorno alle 9 in una villetta nella frazione Migliano di Lauro, in Irpinia: 2 persone sono rimaste ferite. Il boato è stato avvertito anche a km di distanza. L’Esplosione, secondo i vigili del fuoco sarebbe stata causata da una fuga di gas, che avrebbe poi innescato un incendio. Nel tentativo di spegnere il rogo, le 2 persone ferite sarebbero state investite dalle fiamme: sono ricoverati al pronto soccorso ...