Fratoianni contro Salvini | ' Apre la crisi al terzo cocktail | poi sbornia passa'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il rapporto di scarsa simpatia tra Nicolae Matteoè una storia che si arricchisce di una nuova puntata. Stavolta, il nodo della discordia sono le ultime vicende politiche, corredate da riferimenti ad altri aspetti finiti in pasto all'opinione pubblica relativi al comportamento del Ministro dell'Interno. L'esponente di Sinistra Italiana, infatti, ha analizzato in maniera quasi sarcastica ciò che è avvenuto negli ultimi giorni in seno alla maggioranza gialloverde, sottolineando come dopo qualchedi troppoavrebbe scelto di revocare il proprio sostegno a Giuseppe Conte, salvo poi pentirsi per essersi accorto del fatto che le elezioni potrebbero non essere l'unica eventualità. Si ipotizza un dietrofront ditorna, perciò, a parlare disul suo profilo Facebook. In genere i due si sono beccati soprattutto in merito alla questione ...

robelivorno82 : RT @claudio_1erpiu: Fratoianni avete rotto I coglioni, gonfiato le palle. Per quale cazzo di motivo deve essere sempre l'ITALIA a farsi car… - RoccoCinque : @antonio_bordin @matteorenzi ANTONIO HO VOTATO ALLE POLITICHE 5 STELLE COME TE ,NON PENSANDO MAI SI ALLEASSERO CON… - IoleMurruni : 'La nuova maggioranza al Senato non basta a fare un governo. Servono i contenuti'. Dice Nicola Fratoianni. È ciò ch… -