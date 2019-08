FINANZA Governo e mercati | per gli italiani è pronta la mazzata

SPY FINANZA / Governo e mercati sono a bordo di un Titanic : I segnali che arrivano dalla FINANZA e dall'economia non sono rassicuranti. Le cose rischiano di mettersi davvero male anche per il nostro Paese

FINANZA E POLITICA/ Il calcolo pronto a far saltare il Governo : Lo spread sceso ancora sotto i 200 punti non deve illudere: l 'Italia in stagnazione ha bisogno di un manovra che questo Governo non può varare