Film 2019 | occhio a questi 10 giovani talenti

Auguri buon Ferragosto 2019 : immagini e citazioni/ Frasi WhatsApp : i Film della festa : Frasi Auguri buon Ferragosto 2019, immagini da inviare su WhatsApp: poesie e citazioni ma anche tanto cinema. I film perfetti per la festa d'agosto

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 14 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Caccia al ladro, American Ultra, Cloud Atlas, New York Academy, Il delitto perfetto, Cate McCall - Il confine della verità, La Principessa Sissi.

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 13 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: La guerra dei Roses, Il segreto di David, Il fascino indiscreto dell'amore, Il Ministro, Capricorn One, Ip Man 3.

Il Traditore e Martin Eden Film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 12 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Chi è senza colpa, Una squadra da sogno, Sister Act, Frozen, La Legge del Signore, Vice, Open Water.

Film 2019. Incredibili sfide d'autunno : Confrontarsi con un nemico o con un antagonista sulla carta più forte stimola a dare il massimo, a lanciarsi oltre i propri limiti e diventare la versione migliore di sé. Nello sport, a scuola, nella natura e al lavoro ma anche in scenari inimmaginabili, tanto che - stando alle anteprime di Cinè, le giornate di cinema di Riccione – il grande schermo ha deciso di attingere a questi incontri-scontri per la nuova stagione. Il tema è trasversale a ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 11 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Cake, Parto col folle, Un marito di troppo - Purché finisca bene, Amori & incantesimi, Parigi a tutti i costi, Il 13° guerriero, The Score, La giuria.

Ascolti TV | Giovedì 8 agosto 2019. Don Matteo (13.7%) batte il Film di Canale 5 (14.5%). Stasera Italia Speciale 6.3% vs In Onda Prima Serata 6.8% : Don Matteo Nella Serata di ieri, Giovedì 8 agosto 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.351.000 spettatori pari al 13.7% di share nel primo episodio. A seguire TG1 Edizione Straordinaria – in Onda dalle 22.43 alle 23.32 – che ha raccolto 2.013.000 spettatori e il 14.3% e un altro episodio di Don Matteo che ha ottenuto 976.000 spettatori e l’11.7%. Su Canale 5 Le Amiche della Sposa ha raccolto ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 10 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Via dalla pazza folla, Wall Street: il denaro non dorme mai, Ritorno al futuro parte III, Una moglie bellissima, High Crimes - Crimini di stato, La caduta - gli ultimi giorni di Hitler, The Women

Un'estate a Mauritius/ Su Rai 1 il Film con Saskia Vester - oggi - 10 agosto 2019 - : Un'estate a Mauritius in onda oggi, 10 agosto, a partire dalle 17:15 su Rai 1. Nel cast Saskia Vester, Stephan Grossmann e Susanna Simon

Il Traditore e Martin Eden Film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

Social World Film Festival 2019 i vincitori italiani : Joe Capalbo per “Lucania” e “Guarda in alto” miglior regia : Social World Film Festival 2019 vincitori Social World Film Festival 2019: Lucania conquista 3 premi È terminato ieri ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 9 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Amori che non sanno stare al mondo, Mission: Impossible III, Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, Aeon Flux, Constantine, Mission to Mars, 4 Amiche e un paio di jeans, Rat Race.

Ascolti TV | Giovedì 8 agosto 2019. Don Matteo (13.7%) batte il Film di Canale 5 (14.5%). Stasera Italia Speciale 6.3% vs In Onda Prima Serata 6.8% : Don Matteo Nella Serata di ieri, Giovedì 8 agosto 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.351.000 spettatori pari al 13.7% di share nel primo episodio. A seguire TG1 Edizione Straordinaria – in Onda dalle 22.43 alle 23.32 – che ha raccolto 2.013.000 spettatori e il 14.3% e un altro episodio di Don Matteo che ha ottenuto 976.000 spettatori e l’11.7%. Su Canale 5 Le Amiche della Sposa ha raccolto ...