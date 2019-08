Ferragosto e mare mosso | superlavoro per i cani bagnini

Giovani che a Ferragosto puliscono il mare : Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo su un campione di 2000 Giovani nati tra il 1982 al 1997, l’81,8% dei ragazzi si dice disposto a cambiare le proprie abitudini per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sul pianeta, mentre l’82% dichiara di essere disponibile a ridurre al minimo gli sprechi (dall’acqua alla luce, dalla plastica al cibo). Greta ...

Sapore di mare - Canale 5/ Non è Ferragosto senza Jerry Calà - 15 agosto 2019 - : Sapore di mare in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 agosto 2019.Nel cast Jerry Calà, Christian De Sica e Marina Suma. Regia di Carlo Vanzina.

Ferragosto - giovane disperso in mare in Sicilia : elicottero dell’Aeronautica impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Ferragosto è un giorno come un altro per chi salva vite umane. Un elicottero e gli equipaggi dell’82 centro ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi sono impegnati da questa notte, insieme a mezzi della guardia costiera e della guardia di finanza, per le ricerche di un giovane tunisino scomparso in mare in zona di Torretta Granitola, località nel comune di Campobello di Mazara (TP). La chiamata alla sala ...

Programmi TV di stasera - giovedì 15 agosto 2019. Canale 5 festeggia il Ferragosto con Sapore di Mare : Sapore di Mare - Virna Lisi Rai1, ore 21.30: Don Matteo 11 – Replica 11×19 Dimmi chi sei: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di uno stimato chef, Cecchini capisce che tra il PM e la “Capitana” potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. 11×20 Sola Andata: I carabinieri e Don Matteo sono alle prese con una nuova indagine mentre casa Cecchini viene invasa dai tarli, tanto che il ...

CRISTIAN IMPARATO NUDO IN MARE : FOTO HOT/ Ferragosto - auguri bollenti 'fatti curare' : CRISTIAN IMPARATO NUDO in MARE: FOTO hot dell'ex concorrente del Grande Fratello 16 per gli auguri di Ferragosto. Scatto choc, ma c'è chi lo difende.

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Allerta Meteo Ferragosto - attenzione al maltempo anche al Centro/Sud : vento di maestrale impetuoso - mare in tempesta [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, ...