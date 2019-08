Felice Gimondi | “La mia prima bicicletta da corsa | comprata per un sacco di sabbia”

E' morto Felice Gimondi : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - E' morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. "Ho av

E’ morto Felice Gimondi : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno.“Ho avuto un solo idolo nella mia vita. Felice Gimondi. Ogni volta che lo vedevo era un’emozione perché quando ti ...

Morto Felice Gimondi - il ciclismo in lutto : Vince tre volte il Giro d’Italia ma anche il Tour de France e la Vuelta spagnola. Nel suo palmares anche un campionato del mondo, Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia

Ciclismo - il palmares di Felice Gimondi. Primo italiano ad aggiudicarsi la Tripla Corona : Una notizia sconvolgente ha scosso il mondo del Ciclismo: è scomparso oggi, all’età di 76 anni, a causa di un malore improvviso, Felice Gimondi. Il lombardo, nato nel settembre del 1942, è stato uno dei rappresentanti storici di questa disciplina: professionista dal 1965 al 1979 ha vinto praticamente tutto, con le sue qualità di corridore completo. Gimondi è stato il Primo italiano ad aggiudicarsi la Tripla Corona: Giro d’Italia (tre ...

Ciclismo - Felice Gimondi muore facendo il bagno a Giardini Naxos : L’ex campione italiano di Ciclismo Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 29 settembre

Ciclismo in lutto : è morto Felice Gimondi | Fatale un malore in Sicilia - aveva 76 anni : Lo sport italiano è in lutto. A 76 anni è morto Felice Gimondi, campionissimo del Ciclismo mondiale: Fatale un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nella zona di Recanati quando si è sentito male. La notizia è stata confermata dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del ...

Ciclismo - morto per un malore l'ex campione Felice Gimondi : Ciclismo, morto per un malore l'ex campione Felice Gimondi l'ex campione italiano stava facendo un bagno nelle acque di Giardini Naxos. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. La notizia è stata confermata dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del ...

Sport italiano in lutto : morto in mare Felice Gimondi : Il campione bergamasco è stato uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i "grandi giri": Giro d'Italia (nel 1967...

Felice Gimondi - è morto a 76 anni il ciclista vincitore di un Tour de France e 3 Giri d’Italia : Ha avuto un malore mentre era in vacanza in Sicilia con la moglie. È morto così a 76 anni Felice Gimondi, uno dei protagonisti del ciclismo italiano, vincitore del Tour de France nel 1965 e di tre Giri d’Italia, nel 1967, ‘69 e ‘76. L’ex campione bergamasco, che concluse la carriera su strada nell’ottobre 1978 partecipando al Giro dell’Emilia, stava facendo il bagno a Giardini Naxos, quando ha avuto un malore improvviso. L'articolo ...

È morto per un malore Felice Gimondi - l'ex campione del ciclismo aveva 76 anni : L’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in Sicilia, nella spiaggia di contrada Recanati. Il campione bergamasco avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre.Il malore avrebbe reso poi vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagni e del 118. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Giardini che ha avviato gli ...

È morto Felice Gimondi - aveva 76 anni : L'ex ciclista italiano, vincitore di tutte le grandi corse a tappe, è morto per un malore venerdì pomeriggio a Giardini Naxos, in Sicilia

Malore in Sicilia - muore Felice Gimondi : Il grande campione di ciclismo, bergamasco, è morto a 76 anni per un Malore. Era in vacanza a Taormina con la moglie

Ciclismo in lutto - morto Felice Gimondi : 20.45 lutto nel mondo del Ciclismo. E' morto Felice Gimondi. L'ex ciclista, che aveva 76 anni, si è sentito male mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos a Messina. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale presente sulla spiaggia. Gimondi, nato in provincia di Bergamo a Sedrina nel 1942, è stato tra i pochissimi ciclisti ad aver vinto le 3 grandi corse a tappe: un Tour (1965), 3 Giri (1967, '69 e '76) e una ...

Felice Gimondi morto per un malore - lutto nel ciclismo : addio all'ex grande campione : lutto nel mondo del ciclismo: Felice Gimondi è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini di Naxos. L'ex grande campione del ciclismo italiano avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. I carabinieri hanno dato conferma della tragica notiz