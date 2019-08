Felice Gimondi | addio al campionissimo immortale che sfidò il Cannibale

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’ineluttabile distacco terreno non cancella l’immortalità. Chi regala emozioni, gioia ed amore, resta e si consolida nella storia. Una fiamma viva cementa il ricordo nella memoria, il mito si tramanda di generazione in generazione.resterà per sempre uno dei campionissimi indelebili del ciclismo italiano e mondiale. Un fenomeno che non ebbe mai timore di affrontare a testa alta la temibile Nemesi delle Ardenne. Enrico Ruggeri gli dedicò anche una canzone a fine anni ’90: ‘e il’. “Non ti voltare, non mi staccherò“, recitava un verso particolarmente vibrante del brano. Il bergamasco visse l’epoca di Eddy Merckx, il più grande della storia. Ciò nonostante, seppe vincere e mantenersi ai vertici mondiali per oltre un decennio, meritandosi il rispetto e la stima dei compagni di squadra, degli avversari e dello ...

