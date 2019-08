FattiBella | la rubrica beauty settimanale per rispondere alle vostre domande!

Fonte : dilei

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ciao Emma! Non preoccuparti, capita spesso anche a me di sporcarmi con il mascara, soprattutto quando vado di fretta. In memico numero uno del mascara, infatti, è proprio la velocità: se si vuole ottenere un buon risultato bisogna perderci un po’ di tempo, specie se sotto abbiamo lavorato tanto con ombretti per creare un bel makeup, per non rischiare di rovinare tutto! Innanzitutto è importante capire il tipo di mascara più adatto al nostro occhio. Un occhio piccolo prediligerà scovolini più piccoli e corti, un occhio con tanta palpebra, grande, può optare anche per quelli più grossi e “cicciotti”. Per quanto riguarda il materiale dipende dai gusti, ma in linea di massima con quelli in silicone si tende a sporcarsi di meno, a patto di pulire bene lo scovolino prima di lavorare il prodotto sulle ciglia. Sono molto comodi anche quelli che finiscono leggermente a punta, perché permettono ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.