F1 | Mondiale 2019 | Ferrari | alle radici della crisi Cosa non ha funzionato in una

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Siamo nella pausa estiva deldi F1. Dodici round sono andati in scena e per la, fino a ora, ben poco da salvare visto lo zero alla voce “vittorie” e le tante delusioni. Un’annata con il marchio Mercedes (10 successi e 7 doppiette) e con una Red Bull in grande crescita negli ultimi GP, come testimoniano i successi dell’olandese Max Verstappen in Germania e in Ungheria. La Rossa invece ha dovuto ridimensionare drasticamente i proprio obiettivi, tenuto conto del distacco dai rivali nelle due classifiche (piloti e costruttori): il tedesco Sebastian Vettel a -94 e il monegasco Charles Leclerc a -114 da Lewis Hamilton; il Cavallino Rampante a 150 punti dFrecce d’Argento. Quali sono dunque le motivazioni di questasenza fine? Progetto con lacune aerodinamiche La SF90 è nata da un punto di vista progettuale sbagliato: minimizzare ...

enpaonlus : Ucciso dai cacciatori nella Giornata Mondiale del leone: così è morto Seduli, il re del parco di Hwange… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Filippo #Inzaghi per i suoi 4??6? anni?? ???? 57 presenze in #Nazionale ?? 25 #gol ?? #Mondiale,… - LaStampa : Giornata mondiale del leone, Wwf: in 25 anni gli esemplari africani diminuiti del 43 per cento @lazampa… -