Ewan McGregor sarà di nuovo Obi-Wan Kenobi per una serie di Star Wars di Disney+

Torna Fargo 3 su Rai4 dal 6 luglio con Ewan McGregor in un doppio ruolo da protagonista : Torna in onda Fargo 3 su Rai4 nella seconda serata della rete. La terza stagione della serie antologica ha debuttato nel 2017 negli Stati Uniti ed è arrivata in Italia dapprima su Sky Atlantic, canale satellitare di Sky, poi in chiaro su Rai4. Fargo 3 verrà trasmesso dalle ore 23:05 circa a partire dal 6 luglio. La programmazione sarà a cadenza settimanale con due episodi ogni sabato. La serie antologica, prodotta dai Fratelli Coen e tratta dal ...