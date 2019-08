Enzo Miccio presenta il fidanzato Chi è l’uomo che ha rubato il suo cuore

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2019) Dopo tantissima riservatezza, ancheha ceduto e ha mostrato al pubblico qualche scampolo della sua vita privata. Il wedding planner più famoso della tv ha deciso dire ai suoi follower il suo compagno, lo ha fatto a Ferragosto, per augurare buona festa ai fan. I commenti sono tantissimi, tutti di approvazione: i follower sono felici di essere stati resi partecipi dadi una cosa tanto importante. Non è la prima volta che vedete Laurent in assoluto? Già perchéera apparso in televisione durante una puntata di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. La novità, però, c’è. Perchénon aveva mai postato foto col suo compagno prima di ora. I due sono al momento in vacanza in Turchia dopo aver trascorso un periodo di relax e divertimento in Costa Azzurra. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora ...

