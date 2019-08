Ecco le fotocamere della gamma dei Samsung Galaxy A 2020 | almeno tre sensori e fino a 108

Ecco i dettagli delle fotocamere posteriori di Huawei Mate 30 Pro : Le più recenti indiscrezioni su Huawei Mate 30 Pro, suggeriscono la presenza di due fotocamere posteriori da 40 megapixel, con un terzo sensore per lo zoom ottico. L'articolo Ecco i dettagli delle fotocamere posteriori di Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus - Ecco dove nascono le fotocamere degli smartphone : Taipei – OnePlus 7 Pro ha conquistato la seconda posizione tra le migliori fotocamere in ambito mobile secondo l’autorevole DxOMark. Un risultato non certo ottenuto a caso, ma frutto di un duro lavoro e di una costante progressione negli anni, grazie al fondamentale contributo del laboratorio sulle immagini di Taipei, in collaborazione con gli altri centri dislocati in Cina e India. Abbiamo avuto la possibilità di visitare quello che è ...

Ecco Motorola One Pro con le sue quattro fotocamere posteriori : Diamo uno sguardo a quello che dovrebbe essere l'aspetto di Motorola One Pro, con le sue quattro fotocamere posteriori e il piccolo notch nel display. L'articolo Ecco Motorola One Pro con le sue quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i sensori dello smartphone Sony con 6 fotocamere posteriori : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend L'articolo Ecco tutti i sensori dello smartphone Sony con 6 fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.