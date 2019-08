Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Edin Dzeko hail suo contratto con l'As. Lo comunica la società sul suo sito ufficiale. L'attaccante bosniaco, arrivato allanell'estate del 2015, è stato a lungo oggetto delle mire dell'Inter di Antonio Conte, ma le due società non hanno mai trovato l'accordo economico per il suo trasferimento. Nelle ultime ore la svolta, con la decisione dell'attaccante di rinnovare il contrattoal 30 giugno. Nelle quattro stagioni disputatera con i giallorossi Dzeko ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol. "Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra", ha dichiarato il CEO Guido Fienga. "In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla". Dzeko occupa insieme ad Abel Balbo il 7 posto tra i ...

ManuBaio : #Roma: Edin #Dzeko ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 e si toglie dal mercato. @Inter @OfficialASRoma - MatteoPedrosi : ??? Edin #Dzeko ha rinnovato con la #Roma fino al 2022. #calciomercato - JPeppp : Adesso che #Dzeko ha rinnovato con la Roma per gli interisti è diventato una pippa che da loro avrebbe fatto solo panchina. -