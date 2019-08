Durigon Lega | Avanti con il M5S? Fatte molte cose buone | vediamo

Salvini - Durigon (Lega) : “La parola ‘zingaraccia’? Non è dispregiativa - è solo un intercalare” : Spiegazione ‘sui generis’ fornita dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, alla espressione “zingaraccia’destinata alla ruspa“ utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per definire una donna che, in un reportage del Giornale nel campo rom di via Monte Bisbino, alla periferia nord di Milano, viene immortalata mentre lo minaccia. Ospite di “In Onda”, su La7, Durigon commenta: “Io penso che, ...