«Downton Abbey» | 5 motivi per aspettare con ansia il film tratto dalla serie

Tuppence Middleton di Sense8 racconta l’ingresso nel cast del film di Downton Abbey : sarà Lucy Smith : Tuppence Middleton di Sense8, svestiti i panni della tormentata Riley nella serie delle sorelle Wachowski, è entrata a far parte del cast del film di Downton Abbey, in arrivo nelle sale italiane in autunno. Unirsi ad un gruppo di attori così consolidato e ad una produzione di tale successo mondiale non è mai semplice, ma è altresì di un'opportunità irrinunciabile per una giovane attrice. La Middleton interpreterà uno dei volti nuovi di ...

In Downton Abbey ci sarà “un film nel film” con la storia d’amore di Thomas Barrow : Si avvicina l'uscita nelle sale del film di Downton Abbey, fissata in Italia per il prossimo 24 ottobre ma oltre un mese prima, il 13 settembre, nel Regno Unito. Dopo il primo trailer che ha svelato la trama del film di Julian Fellowes, con la Famiglia Reale inglese in visita a Downton Abbey per la gioia dei Crawley e l'ansia dei loro servitori, arrivano nuove anticipazioni sulla trama da parte di Robert James-Collier. L'interprete del ...