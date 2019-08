Doom Annihilation | ecco il nuovo trailer che annuncia la data di uscita del film

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019) Nella giornata di ieri l'account ufficiale deldiha pubblicato su Twitter uncheladiin home video.Il breveato mostra una squadra di marine alle prese con una serie di demoni comparsi su una stazione spaziale su Marte. A quanto pare purtroppo sembra non esserci traccia delguy, il che è un peccato.Ilnon arriverà sul grande schermo, ma sarà disponibile sia in DVD che in Blu-ray a partire dal 1° ottobre ed attualmente sono già disponibili i preordini. Di seguito potete dare uno sguardo aldi annuncio.Leggi altro...

