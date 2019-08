Dissesto geologico | vietati ingressi nella spiaggia bianca a Lipari

Liguria : in arrivo 950.000 euro per i comuni montani per Dissesto idrogeologico e rilancio del turismo : In arrivo quasi un milione di euro per i comuni montani della Liguria. “È stato pubblicato il bando nazionale del Fondo integrativo per i comuni montani che ha assegnato alla Regione Liguria 958.354 euro ripartiti in due quote da 479.127 euro– annuncia l’assessore regionale all’Entroterra, Stefano Mai- si tratta di un’opportunità che i comuni esclusivamente montani potranno sfruttare per ottenere finanziamenti a ...