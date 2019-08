Diletta Leotta | festa di compleanno in piscina con Daniele Scardina

Diletta Leotta compie 28 anni : maxi festa con amici e nuovo fidanzato : Diletta Leotta festeggia i 28 anni: maxi party con amici e il nuovo fidanzato Tanti auguri a Diletta Leotta che oggi 16 agosto spegne 28 candeline. La conduttrice di Dazn, per l’occasione, ha festeggiato con un maxi party. Location dell’evento una bellissima villa di Catania, sua città natale. La baldoria è iniziata nella serata di […] L'articolo Diletta Leotta compie 28 anni: maxi festa con amici e nuovo fidanzato proviene da ...

Diletta Leotta in bikini colpisce Scardina - i fan : 'Con lei come vincere al Superenalotto' : Diletta Leotta con bikini da sirenetta e Daniele Scardina con tatuaggi da macho si godono il nuovo amore al profumo di salsedine. Se sia un flirt estivo o un amore destinato a durare è ancora presto per dirlo, ma l'affiatamento tra i due sembra preludere a qualcosa di più di una semplice storia sotto l'ombrellone. Anzi, una storia a bordo di uno yacht, sotto lo sguardo ammirato dei tanti fan 'social' della sexy conduttrice....Continua a leggere

Diletta Leotta - con Scardina l'amore prende il largo : Per ora non si sono mai sbilanciati e alle domande sul loro rapporto hanno sempre dato risposte evasive ma, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’intesa tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è alle stelle. In barca al largo della Sardegna i due dimostrano un feeling unico, mentre corrono veloci in moto d’acqua, si tuffano e si abbracciano. Sono teneri e affiatati mentre si godono una vacanza perfetta, avvinghiati ...

Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Il flirt hot dell'estate : baci bollenti e… : Diletta Leotta e Daniele Scardina, il flirt più bollente dell'estate: la frequentazione tra il pugile e la giornalista va avanti: le ultime news.

Diletta Leotta bollente in costume da bagno : fan scatenati - spunta anche il commento del ‘suo’ Scardina [FOTO] : Diletta Leotta fa impazzire i fan sui social con uno scatto bollente in costume da bagno Diletta Leotta si sta godendo un po’ di meritato relax: la giornalista siciliana si trova in vacanza con le amiche, ma in barca non manca la sua dolce metà, Daniele Scardina, il noto pugile col quale è fidanzata da poco tempo. Diletta Leotta, sotto i riflettori per la sua nuova storia d’amore, fa impazzire i follower sui social, con video ...

Diletta Leotta - nuova opportunità a Sanremo? Intanto rinasce con Scardina : Diletta Leotta rinasce con Daniele Scardina e Intanto si aprono altre porte nel mondo della televisione Diletta Leotta appare rinata con Daniele Scardina. È impossibile non notare l’intesa che c’è tra i due nelle foto pubblicate dal nuovo numero della rivista Chi. I due, che stanno trascorrendo momenti di sano divertimento e relax in barca […] L'articolo Diletta Leotta, nuova opportunità a Sanremo? Intanto rinasce con Scardina ...

Una sfida mai vista prima! Scherma vs Boxe - Diletta Leotta filma tutto : Scardina contro… Rossella Fiamingo [VIDEO] : Rossella Fiamingo sfida Scardina: a bordo piscina un match inedito tra l’amica ed il fidanzato di Diletta Leotta Con Diletta Leotta non ci si annoia mai: la bella giornalista siciliana è in vacanza e si diverte con amici e… fidanzati. Se fino a ieri la sexy presentatrice ha postato foto e video in compagnia di belle fanciulle, è arrivato finalmente anche un video nel quale compare il suo nuovo fidanzato. Il pugile Scardina è ...

Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta e le "corrono dietro" - : Roberta Damiata Alla proposta di Pio e Amedeo di spalmarle di crema solare, Diletta Leotta lancia una sfida, che ovviamente i due non si lasciano sfuggire Diletta Leotta, oltre ad essere una delle conduttrici più corteggiate, è anche una grande sportiva, e ogni sera fa un po' di jogging ovunque si trovi, anche in vacanza. E questo è uno dei segreti del suo fisico perfetto. L’amica che è con lei, Rossella Flamingo, è una campionessa ...

Diletta Leotta diventa attrice : sarà nel cast di un film romantico : Non solo giornalista sportiva e imprenditrice, Diletta Leotta diventa attrice. La modella siciliana infatti sarà nel cast di una nuova commedia romantica. Si tratta del film Sette ore per farti innamorare diretto da Giampaolo Morelli alla sua prima prova come regista. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Diletta, ma quello che è certo è che reciterà nella pellicola accanto a Serena Rossi e Diana Del Bufalo. La commedia è tratta ...

Diletta Leotta nel cast di “Sette giorni per farti innamorare” - il film di Giampaolo Morelli : La conduttrice Diletta Leotta in questi ultimi giorni è stata avvistata a Napoli, ma non per vacanza bensì per lavoro. La bella siciliana, infatti, sarà tra le protagoniste del film d'esordio di Giampaolo Morelli "Sette ore per farti innamorare", di cui sono iniziate da poco le riprese. Nel cast della pellicola anche Serena Rossi e Diana Del Bufalo.Continua a leggere

Diletta Leotta - sirena nel mare di Capri : Diletta Leotta, volto del calcio in tv, approda al cinema. L’ex meteorina Sky, ormai sex symbol conclamata, sta girando a Napoli «Sette ore per farti innamorare», esordio da regista di Giampaolo Morelli che la vede «straniera» accanto ad un cast verace formato da Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo. Tra un ciak e l’altro la Leotta si è regalata qualche salto in mare, ...

La sex symbol Diletta Leotta in vacanza nell’isola di Capri : La conduttrice sportiva di Dazn si sta godendo le bellezze del Golfo di Napoli, con escursioni sulla costa Amalfitana e la visita ai Faraglioni. Tra una pausa e l’altra delle riprese del film “Sette ore per farti innamorare”, commedia che segna l’esordio alla regia dell’attore Giampaolo Morelli, la giornalista e conduttrice sportiva siciliana Diletta Leotta si sta rilassando al mare, nella splendida isola napoletana di Capri.\\ L’ex ...

Diletta Leotta - sirena nel mare di Capri : Diletta Leotta, volto del calcio in tv, approda al cinema. L'ex meteorina Sky, ormai sex symbol conclamata, sta girando a Napoli «Sette ore per farti innamorare», esordio da regista...

Diletta Leotta - incontri ravvicinati in barca con il collega Matteo Lotti : Diletta Leotta in vacanza dopo essere stata paparazzata con il pugile Scardina stavolta è stata trovata in compagnia del suo collega Matteo Lotti. Nessuna traccia di Daniele Scardina al largo della Costiera Amalfitana, dove Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Insieme alla giornalista ci sono i colleghi di Radio 105 e con uno di loro sembra esserci un feeling particolare. Il fortunato è il musicista Matteo ...