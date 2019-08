Delrio al lavoro sull' intesa Pd-M5S | Serve accordo scritto alla tedesca

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tra i dialoganti di area dem c’è Graziano. È lui, capogruppoCamera del Pd, tra i protagonisti della tessitura del dialogo con i 5 stelle. “Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora è terrorizzato dall’idea di untra noi e il Movimento 5 stelle” dice in un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital.Quanto al dialogo Pd-M5s,assicura di essere sempre stato “aperto al dialogo con i Cinquestelle, non ero di quelli che dicevano ‘mai’. “Ciò cheè un, come Cdu e Spd, una cosa scritta. Ci si mette a sedere, si tratta, si analizza ogni punto per il bene del Paese, convocando le menti migliori, per dare un’impronta diversa. Questo Paese finora è stato ossessionato da argomenti che non hanno portato bene, come ...

