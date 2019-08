Dave Grohl dei Foo Fighters ricorda i Nirvana | “Smells Like Teen Spirit mi ha cambiato la

Dave Grohl dei Foo Fighters invita sul palco un fan sulla sedia a rotelle (video) : Durante il concerto di ieri sera, 13 agosto, in occasione dello Sziget Festival di Budapest Dave Grohl dei Foo Fighters ha fatto salire sul palco un fan costretto su una sedia a rotelle . Lo spettatore aveva più volte attirato l'attenzione del frontman, grazie ai presenti che di tanto in tanto lo sollevavano per offrirgli una visuale più chiara. A quel punto Grohl ha invita to il pubblico a sollevarlo e a trasportarlo sul palco prima di suonare il ...

Dave Grohl dei Foo Fighters duetta con il dottor Johan - lo curò sul palco nel 2015 (video) : Dave Grohl dei Foo Fighters duetta con il dottor Johan . Per molti sarà un duetto live come un altro ma per tanti altri è invece il segno della riconoscenza del frontman dei Foo Fighters nei confronti della persona che lo curò qualche anno fa. Era il 2015 quando Grohl cadde e si ruppe una gamba. La caduta dal palco , in pieno concerto in Svezia, avrebbe potuto compromettere il normale svolgimento dello spettacolo e portare alla sua sospensione. ...

Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age di nuovo insieme per un nuovo album : Il fantasma di No One Knows si materializza nuovamente, ora che sappiamo che Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age stanno collaborando per il nuovo album della band di Josh Homme. Tutti sopravvivemmo a stento - Faber, non volercene - quando ritrovammo l'ex batterista dei Nirvana e attuale leader dei Foo Fighters pestare di nuovo sulle pelli per un progetto che sapeva così tanto di Kyuss (Homme era il chitarrista) ma anche tanto di novità ...