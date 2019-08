Crisi governo | Salvini pentito riapre al M5S | Di Maio | ' Frittata è fatta'

Crisi di governo - Conte attacca Salvini e punta al bis. E ora che succede? : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

L’allarme recessione che la Crisi di Governo non sa affrontare : La crisi politica d’agosto, nata su scelta del leader della Lega Matteo Salvini, s’avvita in un turbinio di polemiche, dispetti e insulti tra ex alleati, chiacchiere, mosse tattiche e giravolte tra elezioni in tempi brevi, “Governo di scopo”, “Governo istituzionale”, furberie e altre varie posizioni tutte da teatrino della politica. Meglio, invece, provare ad alzare lo sguardo e cercare di capire quali sono i ...

Crisi di governo - tre scenari possibili dopo la "mezza retromarcia" di Salvini : Il leader della Lega starebbe lanciando segnali agli ex alleati. Maroni, vecchia volpe della politica, "si aspetta sorprese"...

Crisi DI GOVERNO/ Quell'Hellzapoppin che va da D'Alema a Di Maio : grande la confusione in Italia per via della CRISI di GOVERNO. Ma i problemi del Paese non sono certo cominciati con essa

Crisi DI GOVERNO/ Oddati - Pd - : tra noi e M5s distanze enormi - elezioni probabili : "Le distanze tra noi e M5s sono enormi. Ad oggi le elezioni mi sembrano molto probabili" dice uno degli uomini più vicini a Zingaretti, Nicola Oddati

Crisi di governo - Salvini apre uno spiraglio ma Di Maio lo gela : «È pentito - ormai frittata fatta» : Il leader della Lega: «Abbiamo bisogno di sì, se qualcuno dice sì ragioniamo. Il mio telefono è semopre acceso». Il leader del Movimento: «Ministri della Lega attaccati alle poltrone»

Perché anche gli scuolabus sono a rischio "per colpa" della Crisi di governo : La norma "Salva scuolabus" contenuta nel Decreto scuola è a rischio. C'è tempo fino al 28 agosto. Migliaia di piccoli Comuni...

Sergio Mattarella continua le sue vacanze tra Maddalena e Crisi di governo : Il capo dello Stato Sergio Mattarella continua le sue vacanze (interrotte ieri mattina per partecipare alla cerimonia del primo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova) alla Maddalena. Un modo come un altro per lasciare intendere una volta di più alle forze politiche, impegnate nella ricerca di una soluzione della crisi generata dallo strappo di Matteo Salvini, che il ruolo del Colle - in questa fase - non può che essere di ...

Crisi di Governo - Di Maio alla Lega : “Avete deciso di staccare la spina - ma ora non tenete in ostaggio i rider e gli operai dell’Ilva” : “Adesso però non prendetevela con i giovani rider, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell’Inps. Non tenete in ostaggio queste persone”. Luigi Di Maio si rivolge direttamente al Carroccio e chiede che, nonostante un Governo al capolinea, venga almeno approvato il suo ultimo decreto legge. Una norma cruciale sul fronte occupazionale, perché riguarda vertenze che ...

Crisi - M5s : “Salvini ha staccato la spina al governo e il Senato non può autorizzare il sequestro del computer di Siri” : Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde “proprio mentre il Senato si trovava impegnato ad autorizzare il sequestro del computer di Siri“. “Una coincidenza”, la definisce il M5s, ma “senza quell’autorizzazione gli inquirenti non possono analizzare il contenuto di quel Pc”. Nel quale, ipotizzano gli inquirenti, potrebbero esserci informazioni su una seconda inchiesta che riguarda il ...

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

SCENARIO/ Crisi di governo - il "piano B" che manda a sbattere Salvini : L'ipotesi in fase di maturazione di un patto di legislatura M5s-Pd è l'imprevisto che fa saltare lo schema win-win pensata da Salvini. Lo SCENARIO

Crisi DI GOVERNO/ Da Ue e Germania un'altra 'zavorra' per l'Italia : Dalla Germania e dall'Europa arrivano dei dati economici che complicano ulteriormente la situazione e lo scenario che l'Italia dovrà affrontare

Crisi di governo - il partito del "non voto" ha sempre più fan : urne lontane : Salvini: "Faremo di tutto per sventare un governo truffa Pd-M5s". I pentastellati lo attaccano: "Perché non si dimette?". Ma...