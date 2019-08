Cosa potrebbe succedere martedì 20 dopo le comunicazioni di Conte al Senato

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Sarà molto probabilmente20 il giorno clou per risolvere la crisi agostana del governo gialloverde. Al netto di annunci politici che potranno arrivare nei giorni precedenti, se Matteo Salvini non avrà ritirato la mozione di sfiducia, ricucendo lo strappo con il M5s, ecco quali saranno i passaggi per fare chiarezza e capire se e come proseguirà la legislatura. Alle 15 il premier Giuseppesi presenterà in aula per rendere delle, come da lui richiestol'annuncio della Lega di volerlo sfiduciare. La mozione di sfiducia del Carroccio infatti ha dovuto cedere il passo alledie dunquesi discuterà solo di quelle. Subito prima della seduta d'aula, alle 14,30, si terrà la Conferenza dei Capigruppo per stabilire tempi e modalità del dibattito successivo alledel presidente del Consiglio. Sarà in ...

