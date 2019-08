Contratto alla tedesca per un governo M5s Pd | il forno è riaperto

I 17 mesi dell’Italia giallo-verde - dal Contratto Lega-M5s alla crisi di governo : la video-scheda : Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. La Lega quadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s e Lega così lontani prima del voto trovano una sintesi nel “contratto”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. ...

Higuain - il padre : “Vuole restare alla Juventus - ha un Contratto lungo” : Il padre dell’attaccante Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista a Radio Continental Corrientes: “In Italia è felice. Ha un rapporto speciale sia con i tifosi e soprattutto con la stessa dirigenza, potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus, ha ancora due anni di contratto.” Tutte le strade portano a pensare che Gonzalo Higuain resterà alla Juventus. Il Pipita ha rifiutato la Roma, che da tempo sta facendo ...

Cristiano Ronaldo non gioca - in Corea si arrabbiano : “Abbiamo chiesto alla Juve di onorare il Contratto - ma…” : Nel match di qualche giorno fa tra Juventus e Team K-League, terminato sul risultato di 3-3, Cristiano Ronaldo non è sceso neanche un minuto in campo. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha poi rivelato in conferenza stampa che ha preferito non rischiarlo per via di un affaticamento muscolare. Ma dalla Corea si sono arrabbiati. La Lega Calcio del paese asiatico ha chiesto infatti i danni alla Vecchia Signora per non aver utilizzato il ...

LIVE Italia-Ungheria 0-1 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa Contratto in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Ungheria 1-3. Il Setterosa si perde Keszthelyi e la stella magiara non può sbagliare a tu per tu con Gorlero. GOL! Finalmente si sblocca il Setterosa in superiorità numerica con Avegno. Italia-Ungheria 1-2. 2’24” al termine del primo tempo. 0-2 UNGHERIA. Leimeter a segno. Per il momento non c’è partita. Bruttissimo Setterosa. 3’32” L’Italia non ...

Ciclismo : Andrea Bagioli approda alla Deceuninck – QuickStep. Primo Contratto da professionista per il corridore italiano : Che Andrea Bagioli, corridore talentuoso italiano del Team Colpack, fosse in procinto di firmare un contratto da professionista non è certo una sorpresa. Il corridore del Bel Paese, messosi in evidenza in numerose corse del panorama giovanile come la Ronde de l’Isard e vincitore con un vero e proprio assolo del rinomato Trofeo Città di SAN.Vendemiano – 59° GP Industria, correrà con la Deceuninck – QuickStep, compiendo un passo ...

Basket – Milos Teodosic alla Virtus Bologna - ci siamo : Contratto triennale per il playmaker : Milos Teodosic pronto a vestire la casacca della Virtus Bologna: il playmaker ex Clippers dovrebbe firmare un contratto triennale con le V Nere La Serie A si arricchisce di un altro grande campione. In casa Virtus Bologna manca solo l’ufficialità, poi Milos Teodosic sarà un nuovo giocatore delle V Nere. Lo riferisce Nikos Varlas di Eurohoops che dà praticamente per fatta l’operazione sulla base di un contratto triennale. Leader della ...

Ciclismo - Giulio Ciccone festeggia la maglia gialla con il rinnovo : allungato il Contratto con la Trek : La Trek-Segafredo e Giulio Ciccone hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, allungato fino al 2021 Non solo la maglia gialla al Tour de France, ma anche il rinnovo per Giulio Ciccone. Il corridore italiano, salito in testa alla classifica generale della Grande Boucle dopo la sesta tappa, ha prolungato fino al 2021 il proprio accordo con la Trek Segafredo. AFP/LaPresse Queste le sue parole: “sono super entusiasta ...

Visite mediche e Contratto - Buffon torna alla Juve : E' ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il 41enne portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Dopo solo una stagione passata tra le fila del Paris Sain Germain, Buffon è pronto per fare da riserva a Szczesny, prendendo di fatto il posto di Perin, sul piede di partenza. Il portiere 41enne ha firmato un contratto da 2 milioni di euro netti l'anno fino al 2020 con bonus legati ai successi di squadra, prima di ...

Quanto guadagna Adrien Rabiot : stipendio e Contratto alla Juventus : Quanto guadagna Adrien Rabiot: stipendio e contratto alla Juventus Il centrocampo della Juventus si arricchisce di un nuovo colpo arrivato a parametro zero: quest’ultimo corrisponde al nome di Adrien Rabiot, giovane centrocampista francese (24 anni lo scorso aprile) arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. L’intenzione di rinnovare con la squadra parigina non è mai stata accesa, a meno che la proprietà non avesse sganciato Quanto ...

F1 - Max Verstappen potrebbe avere nel Contratto una clausola per liberarsi dalla Red Bull dopo il GP di Ungheria : Le parole di Max Verstappen rilasciate nel corso della conferenza stampa di giovedì che apriva il Gran Premio di Austria 2019, potrebbero non essere state dette a caso. Il pilota olandese aveva “minacciato” la Red Bull avvertendo di sentirsi stanco di dover lottare per un quarto posto. “Io voglio puntare alle vittorie”. Le parole lapidarie del classe 1997. Una semplice speranza? Una boutade? Secondo quanto trapela sia dal ...

Daniele De Rossi dice sì alla Fiorentina : i dettagli del Contratto : Dal giallorosso al viola, dal Colosseo a Ponte Vecchio. Daniele De Rossi, costretto a lasciare la sua Roma per motivi ?aziendali?, ha deciso definitivamente di continuare a giocare in...

Buffon alla Juve - Contratto di 2 - 5 milioni netti e premi. Donnarumma a un passo del Psg : Gianluigi Buffon è prossimo al ritorno alla Juventus. Secondo quanto scritto da Tuttosport andrà a guadagnare meno rispetto a Parigi: è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti con premi legati al numero di presenze. L'estremo difensore avrebbe anche accettato le condizioni del club per il ritorno a casa: il 41enne sarà la riserva di Wojciech Szczesny, giocherà la Coppa Italia e un paio di partite nel girone di Champions League (dagli ...

