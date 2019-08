Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei beni culturali | tre le prove

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ilper ie le attivitàha pubblicato unper esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore delsarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando sono indicati in modo chiaro i requisiti minimi per poter partecipare alin oggetto. Tra questi i più importanti sono: un'età non inferiore ai 18 anni; la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea; il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; il possesso dei diritti civili e politici; la non esclusione dall'elettorato politico attivo. Le modalità dele iscrizione Ilsarà ...

SergioCosta_min : Momento epocale nella storia del @minambienteIT: emanato il primo concorso pubblico e trasparente per 251 esperti i… - _MiBAC : PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarde… - FaustoDeMaria : RT @castellanovince: Dopo i tanti pensionamenti anche il Comune di Latronico ricomincia ad assumere personale. Oggi è stata pubblicato il… -