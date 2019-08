Con Bong Joon-ho la Corea si riscatta

Violenza su donne : Bongiorno - ‘da oggi codice rosso aiuto Concreto’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – ‘oggi entra in vigore la legge codice rosso: finalmente un aiuto concreto alle vittime di Violenza. Mai più denunce in giacenza sulle scrivanie”. Lo scrive su Twitter il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. L'articolo Violenza su donne: Bongiorno, ‘da oggi codice rosso aiuto concreto’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Riforma Giustizia 2019 : sContro Bonafede-Bongiorno - le ragioni : Riforma Giustizia 2019: scontro Bonafede-Bongiorno, le ragioni Nella giornata di ieri, avevamo accennato al nuovo fronte di crisi – l’ennesimo – dell’esecutivo gialloverde. Non c’è solo la tav o il decreto per le autonomie a tenere banco. Da ieri, anche la Riforma della Giustizia è in bilico. I protagonisti che portano avanti il dibattito sulla Riforma sono il ministro per la Giustizia, il guardasigilli Alfonso ...

Riforma della giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore. Agenzie : “SContro Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

La sai l'ultima? - Digital Edition - Paolo Bonolis : "Conobbi Raimondo Vianello mentre facevamo la pipì... Mio padre mandò a quel paese Mike Bongiorno" : Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti della quinta puntata di La sai l'ultima? - Digital Edition, il varietà comico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio.Il conduttore romano, durante il proprio intervento, ha offerto ai telespettatori una "lezione" sulla comicità romana e sulla "romanità" in generale ma ha anche ricordato alcuni grandi della televisione del passato con una serie di aneddoti.prosegui la letturaLa sai l'ultima? - Digital ...

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo Conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Paola Barale racConta un anedotto capitato Con Mike Bongiorno : Ospite del programma “Non Disturbare” condotto da Paola Perego, la showgirl Paola Barale torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Raz Degan: “Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato”. L’addio per Paola è stato traumatico, come ha confidato a Paola Perego: “Io non volevo. Sto parlando di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami ...

Paola Barale e la Confessione inedita : “Mike Bongiorno mi fece un cu** - in studio - e non mi parlò più” : Paola Barale si è raccontata nel programma di Paola Perego, Non disturbare, e come spesso accade in questo format che ha la prerogativa di mettere molto a proprio agio l’intervistato (complice l’eleganza e il savoir faire della conduttrice), la ex di Raz Degan si è lasciata andare a diverse confessioni. Non solo sull’attore ma anche su Mike Bongiorno, che è stato il suo pigmalione televisivo. Barale ha raccontato che dopo 7 ...

Presentazione Palinsesti Rai 2019/2020 in diretta. Raffaella Carrà aggiunge le sorprese ad A RacContare Comincia Tu - su Rai Storia un film documentario su Mike Bongiorno : Palinsesti Rai Quest’anno si è fatta attendere più del solito. La Presentazione dei Palinsesti Rai è ora però imminente e DavideMaggio.it è pronto a raccontarvi in diretta minuto per minuto novità e conferme della nuova stagione del servizio pubblico. Al Portello, a Milano, saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini e il top management guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Si inizia alle 12. Presentazione dei ...

Giulia Bongiorno - la legge Concretezza : "Finite le truffe tra i dipendenti statali - ora impronte digitali" : "Fino a oggi la facevano franca in troppi, adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza preveniamo il fenomeno". Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, commenta con l'agenzia Ansa l'entrata in vigore della legge Concretezza e si dice "felice di una legge che prevede la

Legge Concretezza - pronto il regolamento : impronte digitali per dipendenti pubblici. Bongiorno : “Finita epoca delle truffe” : E’ stato inviato al Garante della Privacy il regolamento sulle impronte digitali per la verifica degli accessi al lavoro dei dipendenti pubblici e la prevenzione dell’assenteismo. Il garante invierà poi il regolamento alla Conferenza Unificata del Consiglio di Stato per i relativi pareri, mentre per l’istituzione del Nucleo per la Concretezza si dovrà attendere settembre. Nel giorno in cui a Molfetta sono stati arrestati 12 ...

Entra in vigore la legge Concretezza. Bongiorno : "Con il Controllo delle impronte digitali stop alle truffe"" : La legge “Concretezza” sulla pubblica amministrazione è Entrata in vigore e il regolamento per attuarla è già pronto. Una delle misure più importanti del provvedimento, fortemente voluto dal ministro Giulia Bongiorno, è il controllo della presenza dei dipendenti attraverso le impronte digitali.“Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove ...

Impronte digitali - Giulia Bongiorno : “Al via la legge Concretezza - stop ai furbetti assenteisti” : Da oggi entra in vigore la legge Concretezza, che contiene anche la stretta sui 'furbetti del cartellino': "Fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le Impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno", ha commentato soddisfatta la ministra della Pa Giulia Bongiorno.

Canale 5 ricorda Mike Bongiorno : a settembre speciale in prime time Condotto da Costanzo. Gli ospiti : Mike Bongiorno L’autunno 2019 di Canale 5 partirà con una serata dedicata a Mike Bongiorno. A dieci anni dalla scomparsa di uno dei pilastri della televisione italiana, il 5 settembre la rete ammiraglia Mediaset omaggerà il conduttore con uno speciale in prime time – dovrebbe chiamarsi Allegria – condotto da Maurizio Costanzo. Una serata per ricordare e celebrare Mike, scomparso l’8 settembre 2009 all’età di 85 ...

Pa : Bongiorno - ‘Con impronte digitali stop ai truffatori’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Sistema di ‘fraudolenta solidarietà’ per timbrare? Se fosse riscontrato quanto emerge dalle indagini sarebbe gravissimo! Con le impronte digitali stop ai truffatori e alla ‘fraudolenta solidarietà'”. Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. L'articolo Pa: Bongiorno, ‘con impronte digitali stop ai truffatori’ sembra essere il ...