Coccodrillo spunta nel fiume in Ohio | salvati 16 bambini FOTO e VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Unè affiorato a pochi metri da 16e alcuni adulti, mentre facevano il bagno in un torrente: l’esemplare era lungo almeno due metri per un peso di circa 80 kg: è accaduto in un parco naturale di West Alexandria, in, e i ragazzini erano un gruppo di boy scout, tra i 6 e gli 11 anni, che stavano nuotando sotto gli occhi dei capi squadra. Uno degli adulti, da un ponte sul ruscello, ha notato a una quindicina di metri di distanza un’ombra lunga e scura, a pelo d’acqua, puntare i, e ha lanciato immediatamente l’allarme: i ragazzi sono statisubito. Non è chiaro se ilpuntava i ragazzi per aggredirli, perché è risultato essere un cucciolo, ma di sicuro è stato un evento inaspettato: inutile dire che innon ci sono coccodrilli. Secondo la polizia del parco potrebbe essere stato gettato in acqua da qualcuno che lo ...

robbcameli : Kakadu national park Australia ero lì e ad un certo punto sento un rumore tra la vegetazione..spunta fuori guarding… -