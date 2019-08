Claudio Sona | “Mai fidanzato durante il trono | con Mario Serpa è finita per motivi

Gossip Uomini e Donne : Claudio Sona rompe il silenzio dopo le polemiche : Claudio Sona replica a Mario Serpa e difende la redazione di Uomini e Donne Non si arresta la polemica che da giorni infuria tra volti di Uomini e Donne. dopo gli interventi di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Giulia De Lellis, anche Claudio Sona ha voluto dire la sua in seguito alle accuse rivolte alla trasmissione da Mario Serpa e Teresa Cilia. Alla fine del suo trono venne accusato di aver avuto una relazione segreta con il modello e ...

Trono Gay Claudio Sona - silenzio rotto : le parole su Mario e la redazione : Trono Gay, Claudio Sona rompe il silenzio dopo che nei giorni scorsi si sono riaccese pesanti polemiche sulla sua avventura nello show: le parole su Mario Serpa e la redazione Claudio Sona ha rotto il silenzio. Dopo giorni in cui il suo nome è rimbalzato nelle polemiche legate al programma Uomini e Donne, l’ex tronista […] L'articolo Trono Gay Claudio Sona, silenzio rotto: le parole su Mario e la redazione proviene da Gossip e Tv.

Claudio Sona e Tommaso Zorzi insieme in Sicilia per Influencer Express : Claudio Sona e Tommaso Zorzi insieme in Sicilia per Influencer Express. Ecco di cosa si tratta Ormai non ci sono dubbi, Tommaso Zorzi è un pozzo di idee e insieme a lui anche Claudio Sona. I due ragazzi, molto celebri sul web e non solo, hanno ideato Influencer Express, un viaggio avventuroso ispirato al celebre […] L'articolo Claudio Sona e Tommaso Zorzi insieme in Sicilia per Influencer Express proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di Claudio Sona : Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Gianni Sperti replica a Mario Serpa : “Sei stato tu a tornare con Claudio Sona dopo il polverone” : dopo il battibecco social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa, interviene Gianni Sperti. L'opinionista ha rimarcato una certa incoerenza nelle parole dell'ex corteggiatore. Se adesso accusa Claudio Sona di essere stato scorretto nei confronti della redazione di 'Uomini e Donne', all'epoca dei fatti fu il primo a tornare con lui e a dichiarare di credere nella sua sincerità.Continua a leggere

Gianni Sperti replica dopo le frecciatine di Serpa : 'Sei tu che tornasti con Claudio Sona' : Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa e alcuni dei volti di Uomini e donne. L'ex corteggiatore ed opinionista del dating show di Maria De Filippi è andato letteralmente su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che il suo ex fidanzato Claudio Sona, accusato di aver ingannato la trasmissione, si trovava in vacanza con alcuni degli autori di U&D. Immediata la reazione di Raffaella Mennoia che ha difeso Claudio dalle ...

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Raffaella Mennoia : "Claudio Sona? Sarebbe meglio tacere..." : Scontro interno a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia, una delle autrici più conosciute dei programmi prodotti da Maria De Filippi, e Mario Serpa, ex corteggiatore del primo Trono Gay della storia di Uomini e Donne, ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del Trono Classico.Il motivo del contendere risponde proprio al nome di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne sul quale non mancarono le classiche ...

Claudio Sona - appello hot su Instagram/ "Qualcuno mi spogli" E spunta nuova fiamma... : Claudio Sona lancia un appello hot su Instagram e infiamma i fan: "Qualcuno mi spogli!". Ma intanto si parla di nuova fiamma...