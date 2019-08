Ciclomercato 2020 - tabella affari e trasferimenti. Tutti i colpi ed i cambi di casacca : World Tour e Professional italiane : Mese di agosto caldissimo non solo per le corse da disputare, ma anche per il Ciclomercato, che come di consueto si apre a fine estate. Tante trattative, alcuni affari già conclusi ed ufficializzati: andiamo a scoprire la tabella con Tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e le Professional italiane in vista del 2020. World Tour AG2R LA MONDIALE Acquisti Hänninen (Neo) Cessioni S. Dumoulin (Ritirato) Trattative L. Naesen ...

Ciclomercato 2020 : i giovani italiani che passeranno professionisti. Bagioli e Dainese i più attesi : Negli ultimi anni la categoria elite-U23 italiana sta vivendo una graduale, seppur lenta, crescita. Il ritorno del Giro d’Italia U23 e le nascita di nuove Continental sta favorendo il percorso di formazione dei giovani corridori nostrani. Questo si riflette anche sul Ciclomercato, ove diversi ragazzi che si sono messi in mostra nella categoria, in questo 2019, hanno già trovato una sistemazione. Andrea Bagioli, uno dei più promettenti ...

