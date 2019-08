Morto Gimondi - il Ciclismo in lutto. Vinse tutto - storica la sua rivalità con Merckx : Conquistò tre volte il Giro d’Italia ma anche il Tour de France e la Vuelta spagnola. Nel suo palmares anche un campionato del mondo, Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia

Ciclismo : morto per un malore a Giardini Naxos Felice Gimondi : L'ex ciclista italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, Lo riportano i quotidiani locali. Il campione avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Secondo la Gazzetta del Sud Gimondi avrebbe accusato un malore mentre faceva un bagno nelle acque della seconda stazione turistica siciliana. Il malore avrebbe reso poi vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagni e del 118. ...

Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardino Naxos (2) : (AdnKronos) – A dare l’allarme sono stati i bagnanti, ma quando sono arrivati i soccorsi era già troppo tardi per l’ex campione di Ciclismo che è morto per arresto cardiocircolatorio. Sono stati fatti massaggi cardiaci ma per Gimondi non c’è stato niente da fare. Era in vacanza per Ferragosto a Taormina. L'articolo Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardino Naxos (2) sembra essere il primo su ...

**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue)L'articolo **Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardino Naxos (2) : (AdnKronos) – A dare l’allarme sono stati i bagnanti, ma quando sono arrivati i soccorsi era già troppo tardi per l’ex campione di Ciclismo che è morto per arresto cardiocircolatorio. Sono stati fatti massaggi cardiaci ma per Gimondi non c’è stato niente da fare. Era in vacanza per Ferragosto a Taormina. L'articolo Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardino Naxos (2) sembra essere il primo su ...

È morto per un malore a Giardini Naxos l'ex campione di Ciclismo Felice Gimondi : L'ex ciclista italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, Lo riportano i quotidiani locali. Il campione avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Secondo la Gazzetta del Sud Gimondi avrebbe accusato un malore mentre faceva un bagno nelle acque della seconda stazione turistica siciliana. Il malore avrebbe reso poi vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagni e del 118. ...

È morto Felice Gimondi uno dei protagonisti assoluti del Ciclismo italiano : Felice Gimondi è morto a 76 anni. E’ stato uno dei protagonisti assoluti del ciclismo italiano, vincitore del Tour de

**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - E' morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segu

Morto Felice Gimondi - il Ciclismo in lutto : Vince tre volte il Giro d’Italia ma anche il Tour de France e la Vuelta spagnola. Nel suo palmares anche un campionato del mondo, Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia

Ciclismo in lutto : è morto Felice Gimondi | Fatale un malore in Sicilia - aveva 76 anni : Lo sport italiano è in lutto. A 76 anni è morto Felice Gimondi, campionissimo del Ciclismo mondiale: Fatale un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nella zona di Recanati quando si è sentito male. La notizia è stata confermata dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del ...

Ciclismo - morto per un malore l'ex campione Felice Gimondi : Ciclismo, morto per un malore l'ex campione Felice Gimondi l'ex campione italiano stava facendo un bagno nelle acque di Giardini Naxos. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. La notizia è stata confermata dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del ...

È morto per un malore Felice Gimondi - l'ex campione del Ciclismo aveva 76 anni : L’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in Sicilia, nella spiaggia di contrada Recanati. Il campione bergamasco avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre.Il malore avrebbe reso poi vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagni e del 118. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Giardini che ha avviato gli ...

**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue) L'articolo **Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue)L'articolo **Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** sembra essere il primo su CalcioWeb.