**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue) L'articolo **Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** sembra essere il primo su Meteo Web.