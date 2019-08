Ciclismo – Mondiale Eliminator | un’italiana sul tetto del mondo | Gaia Tormena d’oro in

Ciclismo - Davide Cassani : “Grande soddisfazione per gli Europei - ora andiamoci a prendere il Mondiale” : Non può nascondere la sua soddisfazione Davide Cassani, CT della Nazionale di Ciclismo italiana. Il bottino degli Europei 2019 è andato ben oltre le più rosee aspettative e ha sommerso di medaglie i nostri protagonisti. Merito di questa spedizione così scintillante è anche del selezionatore che, come spiega alla Gazzetta dello Sport, svolge un lavoro certosino per preparare al meglio i suoi ragazzi. “Il mio compito è scegliere e devo dire ...

Treviso - Pessina porta i libri in tribunale : chiude il cantiere del velodromo di Spresiano “capitale mondiale del Ciclismo” : Nella campagna trevigiana, non più tardi di undici mesi fa, a metà settembre 2018, i vertici dello sport e del ciclismo italiani celebravano la posa della prima pietra di quello che avrebbe dovuto diventare il più importante velodromo italiano. Era stato dato il via a un’opera da 30 milioni di euro, da realizzare in project financing, con il compito per il concessionario di costruire e gestire per 50 anni l’impianto sportivo. ...