Ciclismo | la sicurezza dei corridori sulle strade italiane Una piaga che non trova fine

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Domenico Pozzovivo è solo l’ultimo dei casi in cui siamo stati costretti a raccontare dirimasti coinvolti in incidenti stradali durante gli allenamenti quotidiani e non solo. Oramai è diventata un qualcosa a cui niente e nessuno riesce a porre rimedio laddove ladi coloro che ogni giorni viaggiano in bici, ciclisti professionisti e non, giovani, anziani, uomini, donne di tutte le età. Eravamo partiti a2018 con l’incidente che aveva coinvolto il giovane Samuele Manfredi, campione europeo su pista, centrato da un’auto nel savonese e rimasto in coma per un mese. È stata poi la volta di Sacha Modolo, speronatodi casa da un’automobilista che si era pure azzardato a deriderlo per poi andarsene senza prestare soccorso al velocista della EF Education First. Nel mentre è toccato anche a Manuel Senni; il romagnolo della Bardiani ha ...

