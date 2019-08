Ciclismo – Dalla morte di Lambrecht al ‘regalo’ fatto dal Tour de France | Aru sicuro

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono pronto a tornare dove mi compete - voglio risposte dalla Vuelta” : Un 14esimo posto, a volte, ti cambia la vita. Questo sembra che stia accadendo nella mente, e nelle gambe, di Fabio Aru. Il ciclista sardo, infatti, dopo mesi complicati, ha chiuso in crescendo il suo Tour de France 2019, dal quale ha estratto grande linfa e morale. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, vanno proprio in questa direzione. “Sono fiducioso. Il gradino che voglio occupare so qual è, e ora so anche di poterci ...

Europei Ciclismo 2019 – Ellen van Dijk cala il poker nella crono femminile élite - Vittoria Bussi fuori dalla top ten : Quarto successo consecutivo per l’atleta olandese che conferma i pronostici della vigilia e si prende l’oro, solo undicesima l’azzurra Bussi La cronometro femminile élite agli Europei di Ciclismo di Alkmaar se l’aggiudica Ellen van Dijk, la favorita numero uno della vigilia. L’atleta olandese si prende la quarta medaglia d’oro consecutiva in questa specialità, confermandosi campionessa d’Europa ...

Europei Ciclismo strada e crono - le sensazioni dei ct azzurri a pochi giorni dalla rassegna continentale : A pochi giorni dal via dei Campionati Europei strada e crono dedicati alle categorie élite, U23 e juniores (uomini e donne) i CT De Candido, Nazionale uomini Juniores e Amadori, Nazionale Uomini U23, illustrano obiettivi e aspettative per la prova continentale Per il CT Rino De Candido uno dei fattori più importanti per affrontare al meglio la prova in linea di 115 km (10 giri del circuito di 11,5 km) è la coesione. I sei atleti ...

Ciclismo : colpaccio della CCC. Arriva dalla Mitchelton-SCOTT Matteo Trentin : Appena aperto il ciclomercato Arriva subito un grandissimo colpo per la CCC, ex BMC, che quest’anno non è riuscita a centrare i risultati previsti. La compagine polacca ha acquistato per la prossima stagione il campione d’Europa in carica Matteo Trentin. Il Trentino lascia dunque la Mitchelton-SCOTT: un contratto meritato per lui che di recente si è portato a casa un successo di tappa al Tour de France. Il commento ...

Ciclismo mercato – Viviani verso la Cofidis - con lui anche Consonni e Sabatini : Dumoulin si allontana dalla Sunweb : Lo sprinter italiano potrebbe lasciare la Quick-Step per approdare alla Cofidis insieme a Sabatini e Consonni, per quanto riguarda Dumoulin invece si paventa un passaggio alla Jumbo-Visma Il mercato del Ciclismo si è aperto ufficialmente ieri, da poche ore dunque è possibile firmare nuovi contratti alla luce del sole, dopo i contatti e le telefonate misteriose delle scorse settimane. Marco Alpozzi/LaPresse Trattative frenetiche e ...

Ciclismo - Ranking UCI (29 luglio) : Alaphilippe sempre in testa - Bernal fuori dalla top 20. Italia terza : Al termine del Tour de France 2019 è stato stilato il nuovo Ranking UCI, la classifica internazionale di Ciclismo. Il francese Julian Alaphilippe si conferma al comando dopo aver vinto due tappe alla Grande Boucle e aver concluso al quinto posto in classifica generale, il transalpino conserva un margine di quasi 900 punti sul danese Jakob Fuglsang e sull’altro francese Thibaut Pinot che si sono dovuti ritirare dall’evento proprio ...