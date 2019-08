Ciclismo | Arctic Race of Norway 2019 | Bryan Coquard brucia Van der Poel in volata nella

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Grandissima prestazione a Svolvaer (Norvegia) per, capace di trionfareseconda tappa dellaofal termine di unaspettacolare a ranghi compatti. Lo sprinter francese della Vital Concept-B&B Hotels ha avuto la meglio sul favorito olandese Mathieu Van der(Corendon-Circus), vincitore della tappa di ieri e secondo classificato quest’oggi, e sul connazionale Mathieu Laporte (Cofidis), ottimo terzo. Quarta piazza per il norvegese August Jensen, quinto il danese Louis Bendixen, mentre il primo degli italiani è Andrea Pasqualon in undicesima posizione. Van derconserva la leadership della generale con 9″ di margine sul kazako Alexey Lutsenko e sul norvegese Markus Hoelgaard. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...