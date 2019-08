Chef Rubio risponde | “Io al fianco della brava gente di Lampedusa”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – di Elvira Terranova”Il mio voleva essere un gesto di affetto per Lampedusa. In due settimane ho conosciuto persone bellissime, ma nel mio post su Instagram ho voluto anche ricordare i lati meno positivi dell’isola. E se mi incazzo è proprio per invitare i lampedusani a svegliarsi”.è amareggiato. Non si aspettava che in cui parlasua esperienza a Lampedusa, dove è salito anche sulla nave Open Arms, e in cui non risparmia critiche all’abusivismo edilizio, alle case vacanze in nero, e al razzismo che serpeggia sull’isola, sollevasse questo vespaio di polemiche.“Non capisco per quale motivo le testate giornalistiche debbano concentrarsi solo su una parte del post e tralasciare tutto il resto – dicein una intervista all’Adnkronos – sono state prese frasi a caso, ...

