Chef Rubio risponde : “Io al fianco della brava gente di Lampedusa” : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – di Elvira Terranova”Il mio voleva essere un gesto di affetto per Lampedusa. In due settimane ho conosciuto persone bellissime, ma nel mio post su Instagram ho voluto anche ricordare i lati meno positivi dell’isola. E se mi incazzo è proprio per invitare i lampedusani a svegliarsi”. Chef Rubio è amareggiato. Non si aspettava che in cui parla della sua esperienza a Lampedusa, dove è ...

Chef Rubio : “Io al fianco della brava gente di Lampedusa - contesto il marcio” : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Il mio voleva essere un gesto di affetto per Lampedusa. In due settimane ho conosciuto persone bellissime, ma nel mio post su Instagram ho voluto anche ricordare i lati meno positivi dell’isola. E se mi incazzo è proprio per invitare i Lampedusani a svegliarsi”. Chef Rubio è amareggiato. Non si aspettava che il post pubblicato su Instragam in cui parla ...

Chef Rubio : "Lampedusa isola di razzisti e parassiti" : Nicola De Angelis Chef Rubio ha detto la sua su Instagram definendo Lampedusa "isola di pescatori dal cuore immenso ma anche di razzisti e parassiti", oltre che terra della mafia e della cocaina Chef Rubio era a Lampedusa fino a qualche giorno fa per aiutare la nave Open Arms, insieme all'attore Richard Gere. Ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram scrivendo: "Lampedusa un mondo nel mondo che si rivela in pochissimo tempo, ma ...

Migranti : Chef Rubio - ‘Lampedusa è anche l’isola dei razzisti e dei parassiti’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Lampedusa è l’isola dei pescatori dal cuore immenso, della gente di mare che rispetta il prossimo ma è anche l’isola della cocaina, della mafia, del nero, dell’abusivismo edilizio , dei razzisti e dei parassiti”. E’ quanto scrive su Instragam Chef Rubio che nbei giornis corsi è andato a Lampedusa per aiutare, con Richard Gere, la nave Open Arms. “State ...

Il buonista Chef Rubio attacca Federico Fashion Style per il furto subito - : Serena Granato Sta facendo discutere molto il post di Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, che ha denunciato di essere stato derubato da almeno uno straniero di colore Il razzismo è attualmente una tematica molto discussa in rete, anche quando non si è in presenza di discriminazione, e divide sempre di più l'opinione pubblica. Così come è accaduto sui social, dopo il post di denuncia pubblicato dal noto parrucchiere dei ...

Chef Rubio accusa Federico Fashion Style di razzismo : “Fai la vittima per raccogliere like” : Il noto hair stylist ha denunciato tra le lacrime il furto del suo orologio, sostenendo di essere stato rapinato da un "tizio nigeriano" (ma in un video ha parlato di "due marocchini"). Immediate le accuse di razzismo, con l'intervento dello Chef Gabriele Rubini: "Come sapevi che era nigeriano?". In un post e in alcuni video, Federico Lauri è scoppiato a piangere disperato, lamentando che il prezioso orologio gli era stato regalato dall'amica ...

Federico Fashion Style e il furto - Chef Rubio attacca : "Come sapevi che erano nigeriani?" : Nelle ultime ore il noto hair stylist Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, protagonista de Il Salone delle Meraviglie su Real Time, ha denunciato sui social di essere stato accerchiato da alcune persone in corso Como a Milano e di essere stato derubato del suo Rolex, regalo di compleanno da parte di Valeria Marini. Ecco cosa ha detto Federico nelle Stories: "Vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta. Stamattina stavo facendo ...

Federico Fashion Style aggredito da un nigeriano. Ma Chef Rubio lo attacca : Concitato racconto di Federico Fashion Style a cui è stato rubato il Rolex in centro a Milano. Lui sostiene fosse un Nigeriano, ma il web si divide e Chef Rubio lo attacca. E’ ancora sconvolto Federico Lauri, per tutti meglio conosciuto come Federico Fashion Style, l’hair Style del noto programma “Il salone della meraviglie”. Secondo il suo racconto è stato aggredito da un nigeriano, che le ha portato via il Rolex che aveva al ...