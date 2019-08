Caserta | lega il cane all' auto e se lo trascina dietro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Salvatore Di Stefano Il protagonista dell'episodio, un medico 51enne residente nel Lazio, ha tentato di giustificarsi coi carabinieri ma si è beccato una denuncia. Il, ferito, è stato affidato ad un canile Quando lo hanno visto con i propri occhi quasi stentavano a crederci i carabinieri della compagnia di Villa Literno (): un uomo di 51 anni se ne andava in giro per il paese con la propriaa velocità sostenutandosiil proprio, un meticcio di 10 anni,to con una corda attaccata al collo. Fermato dai militari l'uomo, un medico residente in provincia di Latina, ha tentato di accampare le scuse più disparate, dapprima sostenendo che l'fosse stata appena lavata e che se la bestiola fosse salita gliel'avrebbe sporcata, poi aggiungendo che il figlio di 18 anni era spaventato dall'animale. Nessuna di queste giustificazioni ha però ...

