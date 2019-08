Carl Lewis e la crociata anti-Trump

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2019)VSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSSi corre anche con le parole. Non per arrivare primi al traguardo, ma perché qualcuno segua la tua scia.è stato l’atleta simbolo dell’atletica mondiale degli anni ’80. Ha scritto la storia delle Olimpiadi, vivendo il suo momento magico ai Giochi di Los Angeles 1984, quando vinse quattro medaglie d’oro eguagliando il record realizzato in precedenza da Jesse Owens nel 1936: 100 metri, 200 metri, salto in lungo e staffetta 4×100 metri. Classe 1961 proveniente dall’Alabama, a quell’epoca tristemente noto per la dura segregazione ...

