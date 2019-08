Calcio | gli appuntamenti di oggi | al via Bundesliga e Liga | dove guardare le partite in tv

FantaCalcio 2019-2020 : quotazioni - consigli per l’asta e possibili sorprese : L’atteso momento si avvicina. La Serie A 2019-2020 prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto. Si alza il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. La Juventus sarà anche quest’anno la squadra da battere, reduce da otto scudetti consecutivi. Spetterà a Napoli, Inter, Roma, Milan e Lazio creare delle difficoltà alla compagine allenata da Maurizio Sarri, una delle novità più accattivanti di questo campionato. ...

Dossier Viminale : “Anche nel Calcio diminuiti i disordini agli eventi pubblici” : Il Viminale ha pubblicato un Dossier in cui evidenzia il calo importante di disordini in occasione di eventi pubblici e manifestazioni in spazi aperti. Riduzione, per fortuna, che si è evidenziata anche nel calcio. Tra l’1 agosto 2018 e il 31 luglio scorso le manifestazioni sportive monitorate con la presenza delle forze dell’ordine sono state 2.562, lo 0,9% in più rispetto alle 2.539 dell’agosto 2017-luglio 2018: le ...

FantaCalcio 2019-2020 : le quote e i consigli per l’asta. Gli acquisti e le pagelle del Calciomercato : La lunga estate di calciomercato non è certamente ancora conclusa e c’è ancora moltissimo tempo prima della chiusura definitiva delle operazioni che avverrà in Italia il 2 settembre 2019. La nuova stagione è alle porte e proviamo a riepilogare tutto quello che è successo fino a qui, giudicando il mercato estivo delle squadre e riportando ogni cessione o acquisto ufficializzato e aggiungendo il valore per il Fantacalcio di tutti i giocatori ...

Liverpool-Chelsea - le pagelle di CalcioWeb : Adrian è l’eroe della serata - ma il migliore è Mané [FOTO] : Liverpool-Chelsea, pagelle – La Supercoppa Europea va al Liverpool. I Reds hanno la meglio del Chelsea ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Abraham nella serie finale dagli undici metri. Tempi regolamentari conclusi sull’1-1 con le reti di Giroud e Mané. Nei supplementari i gol di Mané e Jorginho su rigore. In alto la FOTOGALLERY del match. Liverpool-Chelsea, LE pagelle DI CalcioWeb Liverpool (4-3-3) : Adrian 7; ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

CalcioMERCATO INTER NEWS/ Siviglia su Joao Mario : pronto il prestito - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: si accelera per Dzeko. Si pensa però anche al 2020, con Chiesa primo obiettivo.

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

FantaCalcio - guida all’asta : consigli - probabili formazioni - tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...

FantaCalcio 2019-2020 : i consigli per allestire la squadra - le scommesse e i giocatori da bonus. Tutte le quote per l’asta : Il countdown è ufficialmente iniziato! Tra 10 giorni esatti con l’anticipo delle ore 18.00 tra Parma e Juventus inizierà il campionato di calcio 2019/2020. La Serie A, finalmente, tornerà in scena pronta a regalarci 38 giornate intense e ricche di emozioni .Le formazioni si stanno completando, le società stanno lavorando tra acquisti e cessioni e, come ogni anno, è tempo anche per i Fanta-Allenatori per iniziare a effettuare i primi ...

Calcio - Supercoppa Europea. L’arbitro Frappart : “Non abbiamo paura - voglio essere un esempio per le donne” : Tutto pronto per l’assegnazione del primo titolo continentale della stagione di Calcio: domani in scena Liverpool-Chelsea, ultimo atto della Supercoppa Europea 2019. Un derby inglese che rimarrà in ogni caso nella storia, con la prima volta di un arbitro al femminile: si tratta di Stephanie Frappart, nata in Francia. Questo il commento della transalpina sul sito UEFA alla vigilia: “Sono molto felice, per me è stata davvero una sorpresa, ...

Consigli FantaCalcio : Gomez e Callejon tra i probabili migliori assist man : Quando ormai mancano pochi giorni all'inizio del campionato gli appassionati di Fantacalcio sono a caccia di utili informazioni in vista dell'asta. C'è chi l'ha fissata già in questo mese di agosto, prima del via del campionato di serie A (che parte il 24 agosto), altri invece la faranno a settembre. Ad ogni modo si andrà a caccia di giocatori in grado di portare in dote dei bonus. Non solo gol, ma anche assist, ovvero passaggi vincenti che ...

Serie A - FantaCalcio : i possibili rigoristi dalla certezza Quagliarella alla novità Schone : L'inizio della Serie A si avvicina a grandi falcate ed una delle cose da sapere più importanti per gli amanti del Fantacalcio, è chi saranno i rigoristi delle 20 squadre del massimo campionato italiano. Ovviamente bisognerà aspettare quanto meno le prime giornate per avere delle certezze assolute, ma comunque ci sono già delle buone indicazioni almeno sulla carta, come Quagliarella e Cristiano Ronaldo; ma allo stesso tempo ci sono molte riserve ...

Calciomercato Sampdoria - accelerata per Kamano : previsto l’incontro per definire l’affare [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sembrano aver svoltato per quanto concerne l’acquisto dell’attaccante esterno Francois Kamano. Il calciatore 23enne, punto di forza della Nazionale della Guinea, potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dei liguri. La società del presidente Ferrero è pronta a versare 11 milioni di euro più bonus qualora raggiunga le quindici presenze stagionali, domani la dirigenza della Samp ...

Consigli FantaCalcio : gli attaccanti low cost da Caputo a Donnarumma : La serie A partirà il prossimo 24 agosto con l'anticipo Parma-Juventus. E con il massimo campionato per molti inizierà anche l'avventura stagionale con il Fantacalcio, il fantasy game che conta migliaia e migliaia di appassionati. Per costruire la propria squadra si va a caccia di utili Consigli in questo mese d'agosto, d'altronde bisogna sempre essere molto aggiornati sulle news e i rumors di calciomercato, sulle probabili formazioni delle ...