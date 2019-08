Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 19 Agosto 2019

Calciomercato Reggina - le ultime su Bendtner : la bomba arriva dall’estero : Calciomercato Reggina – “Ne annuncio tre”, il tweet della notte del presidente Luca Gallo ha scatenato i tifosi della Reggina, il club amaranto ha già costruito una squadra molto forte per la categoria ma proprio come annunciato dal numero uno amaranto sono in arrivo altri tre colpi. Il primo sarà Alberto De Francesco, tutti gli accordi sono stati trovati ed ufficialità prevista nelle prossime ore, si tratta di un ritorno ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 9 - 12 Agosto 2019 : In attesa dell’inizio del campionato di Serie A TIM, DAZN [clicca qui per attivare un mese gratuito] si prepara a dare il via alla grande stagione di Calcio europeo 2019-20 con la partenza della Ligue 1, in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 9 Agosto. Attesissimo l’esordio dei campioni in carica e grandi favoriti: il PSG di Kylian Mbappé. La squadra guidata da Thomas Tuchel ricomincerà la...

Calciomercato - le ultime dall’estero : nuova pretendente per Dzeko - gli obiettivi del Psg - offerta per Rugani : Calciomercato – Tante voci e rumors che arrivano dall’estero in questa fase frenetica del mercato. Secondo quanto riporta ‘France Football’ il Monaco, alla ricerca di un attaccante, starebbe pensando di fare un’offerta per Dzeko. Il club del Principato continua a inseguire anche il rossonero André Silva e l’algerino Baghdad Bounedjah, ma l’idea Dzeko sta prendendo quota. Neymar vuole lasciare il ...

Calciomercato estero : pazza idea Coutinho per l’Arsenal - nome nuovo per il centrocampo del Real : L’Arsenal pare non volersi più fermare sul mercato. Dopo aver acquistato Nicolas Pepé dal Lille per 80 milioni, vincendo la concorrenza del Napoli, i Gunners hanno messo gli occhi su Coutinho, chiedendolo in prestito al Barcellona. Secondo i media inglesi e spagnoli, le due società ne riparleranno in occasione del trofeo Gamper che vedrà affrontarsi proprio londinesi e catalani al Camp Nou. Spunta invece un nome nuovo per quanto ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 3 al 5 Agosto 2019 : Alle 16 di domenica in esclusiva su DAZN [clicca qui per attivare un mese gratuito] Liverpool e Manchester City a giocarsi la Community Shield a Wembley. Un ricco antipasto che precederà di pochi giorni il via ufficiale ai grandi campionati: la Premier inizia il 10 Agosto, il giorno prima (9 Agosto) sarà il turno della Ligue1 francese, mentre per vedere le...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...

Calciomercato - le ultime voci dall’estero : Milinkovic Savic è la chiave per Pogba - novità su Alderweireld : Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce questa mattina in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo ...

Calciomercato estero : il Barça su Alaba - l’Atletico pensa al ‘piano B’ se non dovesse arrivare James : Calciomercato molto attivo anche fuori dall’Italia, si muovono le big soprattutto in Spagna: Barcellona e Atletico sornione nonostante arrivi importanti. I blaugrana, dopo l’arrivo di Griezmann, sono sulle tracce di David Alaba. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il laterale austriaco del Bayern è il nuovo nome individuato da Ernesto Valverde per rafforzare la difesa. Alaba ha il contratto in scadenza nel 2021 e i ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Trippier va all’Atletico Madrid - Haller al West Ham : Calciomercato – Il Calciomercato estero si vivacizza. Due colpi importanti nelle ultime ore: l’Atletico Madrid ha chiuso il colpo Kieran Trippier dal Tottenham. Il terzino è già a Madrid per le visite mediche. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore della Nazionale inglese è in procinto di firmare il contratto con il club ‘Colchonero’. Il difensore raggiunge la Spagna in cambio di 30 milioni. Colpo ...

Le ultime sul Calcio Estero - la mossa di Solskjear per trattenere Pogba : Steve Bruce è il nuovo tecnico del Newcastle : Si muovono anche le squadre all’estero, le ultime ore sono state importanti per diverse squadre. Il Newcastle ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Steve Bruce, l’ex difensore del Manchester United prende il posto di Benitez, il contratto dell’ex Napoli non è stato rinnovato, tramite una nota sul sito ufficiale il Newcastle ha confermato la firma del contratto per 3 anni. “Rimani allo United e diventerai ...

Calciomercato - il punto sull’estero : la risposta del Psg all’offerta per Neymar - novità su Ceballos : Si muovono le squadre all’estero, con tanti campionati che vedranno chiudersi prima di quello italiano il Calciomercato. Tra questi c’è la Premier. Ecco perché l’Arsenal ha fortemente accelerato la trattativa con il Real Madrid per Dani Ceballos. Il centrocampista, fresco vincitore dell’Europeo Under 21 con la Spagna, è nelle mire anche di Tottenham e Milan, ma come scrive “AS”, avrebbe deciso di giocare ...

Calciomercato - le ultime dall’estero : oggi vertice Psg-Neymar - lo United spende 90 milioni per Maguire! : Il Calciomercato non si ferma, diverse novità anche per quanto riguarda l’estero. A tenere banco è anche il futuro di Diego Costa, secondo quanto riporta Espn il calciatore dell’Atletico Madrid è finito nel mirino del Flamengo, alcuni emissari sono volati in Spagna per trattare un possibile passaggio al club di Rio de Janeiro, sempre in uscita dall’Atletico Madrid ci sarebbero anche Angel Correa e Kalinic. Novità anche in ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Calciomercato estero – Bale fa muro - niente Cina. Thiago Motta lascia l’Under 19 del PSG : Gareth Bale continua a fare muro. Nonostante la consapevolezza del fatto di non essere al centro del progetto tecnico di Zidane, non intende cambiare aria così facilmente. Ha infatti rifiutato l’opzione Cina, così come evidenziato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, e la sua unica destinazione è la Premier League, con il mercato che chiude i battenti l’8 agosto. Spostiamoci invece in Francia: Thiago Motta lascia ...