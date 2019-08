Beach volley | World Tour 2019 Knokke-Heist Barboni They agli ottavi di finale

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Emozioni infinite : Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth ai quarti. Nel week end semifinali e finali in diretta Tv su OA Sport! : “Non è mai finita fin quando non è finita” canta Lenny Kravitz qualche anno fa: un testo che calza a pennello per le due sfide che hanno visto protagonisti gli italiani del Beach volley. Emozioni a non finire per un pomeriggio a tinte azzurre difficile da dimenticare. Menegatti/Orsi Toth prime e Lupo/Nicolai poi volano ai quarti di finale del torneo 4 Stelle di Mosca. Domani dalle 15.30 le semifinali e domenica dalle 13.30 le quattro ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Tutto facile per Lupo/Nicolai : agli ottavi contro Crabb/Gibb : Tutto facile nei sedicesimi di finale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che superano di slancio gli ucraini Popov/Gordieiev e si preparano ad affrontare nel tardo pomeriggio gli statunitensi Crabb/Gibb per puntare ai quarti di finale. contro gli ucraini Popov/Gordieiev, la coppia italiana non incontra particolari difficoltà vincendo 21-12 il primo parziale e dominando anche il secondo set con il punteggio di 21-15. Un successo che permette agli ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Lupo/Nicolai : altro stop russo. Dovranno passare dai sedicesimi : Ancora la Russia a sbarrare la strada a Daniele Lupo e Paolo Nicolai che, dopo la sconfitta nei quarti all’Europeo da parte di Semenov e Leshukov, vengono sconfitti nella finale del girone da Liamin/Myskiv e dunque saranno costretti a disputare oggi i sedicesimi di finale. Non deve ingannare il risultato di 2-0 perchè la partita è stata tiratissima ed entrambi i set si sono decisi ai vantaggi, premiando la maggiore efficacia al servizio ...

Beach volley - World Tour 2019 - Knokke-Heist. Barboni/They al main draw. Out Windisch/Cottafava e Scampoli/Varrassi : HUna sola coppia italiana su tre riesce a superare l’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo 1 stella di Knokke-Heist in Belgio. Chiara They e Arianna Barboni saranno al via domani nel tabellone principale del torneo belga grazie al successo nel secondo turno 2-0 (21-17, 21-19) contro le paraguaiane Erica/Filippo e domani nella semifinale del girone affronteranno le svedesi Yoken/Wahlen. Nell’altra semifinale del girone di fronte la coppia ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Che impresa Menegatti/Orsi Toth : battute Maria Antonelli/Carol. Azzurre già agli ottavi! : Bella impresa delle Azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che volano direttamente agli ottavi di finale del torneo 4 stelle di Mosca portando a casa il secondo scalpo brasiliano di un Ferragosto da ricordare. La coppia italiana nella finale del girone ha sconfitto 2-1 le carioca Maria Antonelli/Carol, reduci dal secondo posto nel Major Series di Vienna. Primo set all’insegna dell’equilibrio che ha visto prevalere in volata la coppia ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Lupo/Nicolai non si distraggono con con Metral/Breer : finale di girone raggiunta : Niente distrazioni per gli azzurri Lupo/Nicolai che, non senza qualche difficoltà nel secondo set, battono 2-0 gli svizzeri Metral/Breer e andranno a giocare la finale del girone che mette in palio l’ingresso diretto negli ottavi di finale contro i russi Liamin/Myskiv. La coppia italiana domina il primo set partendo forte e vincendo 21-15 senza troppe difficoltà. Nel secondo set arriva la reazione degli elvetici che si portano avanti 6-4 e ...

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Azzurre : primo passo avanti - Windisch/Cottafava tra poco in campo : Prima doppia soddisfazione per il contingente italiano presente in massa a Knokke-Heist in Belgio per il torneo 1 stella in programma per la prima volta da queste parti. Tre le coppie italiane al via nelle qualificazione e in campo femminile si registra già il primo doppio passaggio del turno per i binomi azzurri. avanti senza faticare Scampoli e Varrassi che hanno superato il turno grazie al ritiro delle sorelle svedesi Thurin/Thurin e alle ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : buona la prima. Rossi/Carambula : niente torneo : Una buona e una cattiva notizia arrivano da Mosca dove sono appena iniziate le sfide dei gironi preliminari del torneo 4 Stelle allo stadio Luzhniki. La buona arriva dal torneo femminile dove Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno superato, non senza qualche brivido, il primo turno e più tardi si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale contro le forti brasiliane Maria Antonelli/Carol. Le azzurre si sono prese una bella rivincita ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile e Germania sugli scudi nelle qualificazioni. Menegatti/Orsi Toth : rivincita con Talita/Taiana Lima : Tre coppie tedesche e due brasiliane superano lo scoglio delle qualificazioni nel torneo 4 stelle di Mosca che vivrà domani la prima giornata del tabellone principale, dopo l’antipasto di oggi che di fatto ha mandato avanti tutte le coppie favorite della vigilia fornendo ben poche sorprese. In attesa della composizione del tabellone maschile, domattina alle 8 sarà la volta di Menegatti/Orsi Toth esordire contro le brasiliane Talita/Taiana ...

Beach volley - Nazionale. Finita l’avventura in coppia di Alex Ranghieri e Marco Caminati : entrambi deferiti alla procura federale : Un inizio dirompente, quattro anni fa, in un torneo disputato quasi per caso a Lucerna e vinto in modo clamoroso, un finale altrettanto imprevedibile, dopo nemmeno due anni di avventura di coppia e con un futuro incerto per entrambi. Alex Ranghieri e Marco Caminati non giocheranno più assieme e non è un addio indolore quello fra due dei giocatori più forti e titolati del Beach volley azzurro: da una parte Ranghieri che ancora una volta non ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Tutti a caccia dei posti nel main draw : domani le qualificazioni senza azzurri : Scattano domani allo stadio Luzhniki che fino a domenica scorsa ha ospitato il Campionato Europeo le qualificazioni dell’ultimo 4 Stelle del World Tour 2019. Poche iscrizioni in campo maschile dove si giocherà praticamente solo il secondo turno con diverse di coppie di spessore a caccia dell’ingresso nel main draw (Guto/Saymon e Varenhorst/Van de Velde su Tutti), mentre in campo femminile parterre più affollato ma livello tutto ...

Beach volley - World Tour 2019 Vaduz e Miguel Pereira. Olanda e Austria trionfano in Liechtenstein - solo Brasile sulla sabbia di casa : Vaduz Si sono conclusi ieri due tornei 1 stella del World Tour che non vedevano coppie italiane presenti: a Vaduz in Liechtenstein e a Miguel Pereira in Brasile. A Vaduz trionfo Austriaco in campo maschile, La coppia Austriaca Kindl/Seiser ha conquistato il primo successo in carriera: al loro secondo torneo assieme gli Austriaci hanno sconfitto in finale di rimonta 2-1 (17-21, 21-19, 16-14) una delle coppie dell’infinito panorama russo, i ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Si raddoppia al Luzhniki : dopo l’Europeo ecco l’ultima 4 Stelle della stagione : Stessa sabbia, stesso stadio, si spera un po’ meno freddo e maltempo ma a Mosca in questo periodo potrebbe essere una speranza vana. Si è appena chiuso il sipario sull’Europeo, si riapre sul World Tour allo stadio Luzhniki per l’ultimo torneo 4 Stelle della stagione con al via buona parte delle migliori coppie del mondo. Non sono iscritti i neo-campioni d’Europa Mol e Sorum che, dopo otto tornei vinti in stagione, una ...