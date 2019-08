Balotelli a Brescia | uno dei tanti ‘big’ che hanno scelto la provincia | da Baggio a Zola

Mario Balotelli verso il Brescia - il destino di Icardi - gli esuberi della Juve : cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di calciomercato : Mario Balotelli di nuovo in Serie A, a giocare nella sua Brescia, la città dove è cresciuto. Mauro Icardi ancora parcheggiato alla Pinetina, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. L’Inter che aspetta una punta, ma forse ha bisogno anche di un centrocampista. La Juventus che invece deve prima di tutto vendere. Il Napoli che, preso Lozano, prepara un ultimo grande acquisto. La Roma che dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo cerca almeno un ...

Calciomercato Brescia – Mario Balotelli ad un passo : il Flamengo si ritira dalla trattativa! : Mario Balotelli sempre più vicino al Brescia: il Flamengo pubblica una nota ufficiale nella quale annuncia di essersi ritirato dalla trattativa per il calciatore italiano “Il Flamengo, Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali riunioni a Monaco, di chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore“, attraverso questo comunicato apparso sul sito ufficiale del ...

Calciomercato Brescia - vicinissimo il colpaccio Balotelli : l’11 promette spettacolo [FOTO] : Calciomercato Brescia – Il Brescia è tornato in Serie A per restarci e il mercato delle Rondinelle lo dimostra. Colpi importanti per la squadra di Massimo Cellino. Sono arrivati colpi importanti in tutti i reparti. L’innesto principale è però l’aver mantenuto in rosa la stella della squadra Sandro Tonali, cercato da mezza Europa. Sono stati acquistati calciatori funzionali al gioco di Corini e nei ruoli giusti. ...

Brescia - svolta Balotelli : Super Mario è vicinissimo - accordo raggiunto [CIFRE E DETTAGLI] : svolta per quanto concerne il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano sembra aver deciso la sua prossima destinazione: il Brescia. Le Rondinelle, neopromosse in Serie A, hanno Superato la concorrenza del Flamengo e, in Italia, di Fiorentina e Verona. Così come anticipato ieri, dunque, scelta anche di cuore per Super Mario, che torna nella città in cui è cresciuto. I dettagli. Salvo intoppi, il calciatore 29enne firmerà un ...

Mario Balotelli al Brescia : il cuore e quella voglia d’azzurro prevarranno sui soldi del Flamengo? : Mario Balotelli diviso fra cuore e portafoglio: guidare il Brescia in Serie A è un’ipotesi intrigante, ma il maxi contratto del Flamengo è difficile da rifiutare cuore o soldi? Un dilemma che da sempre affligge le scelte dei calciatori, divisi fra riempire di gioia il cuore dei tifosi o il proprio conto in banca. Mario Balotelli si trova davanti al fatidico bivio con il Brescia che rappresenta la scelta di cuore e il Flamengo quella legata ...