Atterraggio nel campo di grano in Russia | chi è il pilota-eroe che ha salvato 226

Atterraggio d’emergenza per un elicottero nella zona montuosa dell’Aquila : Atterraggio d’emergenza per un elicottero di piccole dimensioni, probabilmente a causa di un’avaria al motore. L’Atterraggio è avvenuto in una zona di montagna in località Pozza di Preturo, frazione del comune dell’Aquila: il pilota rimasto fortunatamente illeso ha lasciato il velivolo sul luogo dell’incidente raggiungendo a piedi il posto dove ha chiesto aiuto. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco ...