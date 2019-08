Asti | travolto e ucciso mentre era in bicicletta Marcello Musso | il pm antimafia di Milano

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata questo pomeriggio tra Agliano e Costigliole d', nell'omonima provincia piemontese, tra le ore 15:00 e le 16:00. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il pubblico ministero di, 67 anni, è statoda un'automobilesi trovava in sella alla sua. Il sinistro, secondo quanto riferisce Repubblica, si sarebbe verificato a poca distanza dalla casa dei suoi genitori: l'uomo si trovava in vacanza nella provincia piemontese. Il magistrato, nel corso della sua carriera, si è occupato di delicati casi di cronaca nera, come ad esempio quello della coppia dell'acido Levato - Boettcher. In quel caso ci fu una condanna pesantissima: a Martina Levato furono assegnati 19 anni e 6 mesi di reclusione,ad Alexander Boettcher 21 anni....

discoradioIT : ?? Il magistrato Marcello #Musso, titolare dell'inchiesta sulle aggressioni con l'acido a #Milano della coppia Levat… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Asti, il pm Marcello Musso travolto e ucciso da un’auto in bici. Era il magistrato della coppia dell’acido Levato-Beot… - BlitzQuotidiano : Asti, il pm Marcello Musso travolto e ucciso da un’auto in bici. Era il magistrato della coppia dell’acido Levato-B… -