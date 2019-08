Assunzioni Gruppo Ferrero e Granarolo | posizioni senza scadenza

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Al momento, alcune aziende come ile ilassumono con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nuovo personale con il ruolo di responsabile, manager, supervisore, specialista e agente di commercio, da accogliere tramite le sedi occupazionali situate sul territorio italiano ed estero.Aperte La societàricerca profili qualificati con l'incarico di local workplace responsible (general services) (plant) ''responsabile del posto di lavoro locale (servizi generali) (impianto)'' per l'area di Arlon (Belgio), manager-quality systems and certifications ''manager-sistemi e certificazioni di qualità'' per la zona di Baramati (India), schichtleiter lebensmittelproduktion ''shift manager produzione alimentare'' per Stadtallendorf (Germania), außendienstmitarbeiter Großraum Essen/Velbert ''rappresentante Greater Essen/Velbert'' ...

GranatoMau : @marattin @marattin mi guardo bene dal volerle insegnare come fare politica,ma gradirei moltissimo che alla prossim… - michelegalassi : Da Job Meeting: Gruppo PSA, assunzioni e stage nel mondo dell'automotive - StanzaBalocchi : Nuove assunzioni in vista nel settore assicurativo con UnipolSai. La compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol h… -